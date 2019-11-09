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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya'da fabrikaları ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya'da Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret ederek, fabrikalarda incelemede bulundu.

09.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:50Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya'da fabrikaları ziyaret etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'da Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret ederek, fabrikalarda incelemede bulundu.
Bakan Varank, Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesi temel atma töreninin ardından beraberindeki Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı ile OSB'ye geçti.
Önce Malatya 3. OSB'ye giden Bakan Varank, buradaki incelemelerinin ardından kentte 6 bin ton kapasiteyle kurulması planlanan Malatya Ticaret Borsası Kuru Kayısı Lisanslı Deposu'nun yerini gezerek, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'dan süreç hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Malatya 1. OSB'ye geçen Varank, beraberindekilerle cam fabrikasını gezdi. Burada cam şişe üretiminin aşamalarını inceleyen Varank, üretim sürecini izledi.
Malatya OSB Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi'nde de incelemede bulunan Bakan Varank, endüstriyel kazanlar üreten fabrikayı gezip işçilerle sohbet etti.

Mustafa Varank, Malatya, OSB, Güncel

Kaynak: AA

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