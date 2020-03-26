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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Solunum cihazları üretmek üzere yola koyulduk

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Solunum cihazları üretmek üzere yola koyulduk, kısa zamanda bunları seri olarak üretip Sağlık Bakanlığımıza teslim edeceğiz." dedi

26.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:02
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Solunum cihazları üretmek üzere yola koyulduk
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Covid-19'a yönelik ürünlere hızlıca destek vereceğiz. Bu süreçte fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde Bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacak" dedi.

Bakan Varank, Ankara'da Covid-19 tedbirleri kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Mustafa Varank, Dünya

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