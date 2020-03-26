Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Solunum cihazları üretmek üzere yola koyulduk

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Covid-19'a yönelik ürünlere hızlıca destek vereceğiz. Bu süreçte fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde Bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacak" dedi.Bakan Varank, Ankara'da Covid-19 tedbirleri kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: Euronews.com