Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Solunum cihazları üretmek üzere yola koyulduk
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Solunum cihazları üretmek üzere yola koyulduk, kısa zamanda bunları seri olarak üretip Sağlık Bakanlığımıza teslim edeceğiz." dedi
26.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:02
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Covid-19'a yönelik ürünlere hızlıca destek vereceğiz. Bu süreçte fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde Bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacak" dedi.
Bakan Varank, Ankara'da Covid-19 tedbirleri kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Bakan Varank, Ankara'da Covid-19 tedbirleri kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Mustafa Varank, Dünya