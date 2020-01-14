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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'de KOBİ'lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'de KOBİ'lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi (TEVMOT) Projesi; Gebze, İzmir Kemalpaşa, Antalya, Uşak, Adana Hacı Sabancı, Bursa ve Ankara Sanayi Odası 1. OSB'yi kapsayacak.

14.01.2020 11:25 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:30Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, " 'de KOBİ'lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi (TEVMOT) Projesi; Gebze, İzmir Kemalpaşa, Antalya, Uşak, Adana Hacı Sabancı, Bursa ve Ankara Sanayi Odası 1. OSB'yi kapsayacak. Biz burada KOSGEB'in İşletme Geliştirme Desteği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu şemsiyesinde bir finansman mekanizması da geliştirdik. Bu sayede sanayiciler, doğrudan finansal ve teknik desteğe erişebilecekler. 2 senede 1 buçuk milyon dolarlık bir kaynak bu iş için kullanılacak" dedi. - ANKARA

Mustafa Varank, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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