Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan TÜBİTAK Açıklaması: FETÖ İle İrtibatlı Bin 289 Kişinin İşine Son Verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2013-2018 tarihleri arasında TÜBİTAK'tan 1289 personel ihraç edildiğini açıkladı.

"8 KRİTİK TEKNOLOJİ ALANINDA 29 KRİTİK ÜRÜN BELİRLEDİK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2019 Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerine katılarak, milletvekillerinin sorularını cevapladı. Varank, TÜBİTAK ile ilgili soruya, "8 kritik teknoloji alanında 29 kritik ürün belirledik. Yapay zekanın da içinde bulunduğu teknolojilerde AR-GE ve yenilik destekleri vermeye devam edeceğiz" yanıtını verdi.

"BİN 289 PERSONELİN İŞİNE SON VERİLMİŞTİR"

Bakan Varank, TÜBİTAK'ta FETÖ operasyonlarına ilişkin olarak ise, "17 Aralık 2013 ile 31 Kasım 2018 tarihleri arasında FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı olan toplam bin 289 personelin işine son verilmiştir" dedi.

"SEKA, YENİDEN ÜRETİME GEÇECEK"

Bakan Varank, ağır sanayiyi teker teker kurduklarını söyleyerek şöyle konuştu:

"Geçmişteki ağır sanayileri teker teker kuruyoruz. Beşten fazla çelik fabrikası, çelik ürünleri fabrikaları kurduk. Petrokimya ve kimya tesisleri kuruyoruz. Takım tezgahları sektörünü stratejik sektör olarak ilan edeceğiz. Kağıdı da stratejik ürün kapsamında değerlendiriyoruz. Balıkesir SEKA Fabrikası inşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yıllık 300 bin ton kapasiteyle tekrar üretime geçecek." -