Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank : "Buranın İmkanlarını Kandil'e Peşkeş Çekenlere Oy Vermeyin"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, "Biz bundan sonra terörün şehirlerimize, ilçelerimize bulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.
Çeşitli programlara katılmak üzere Siirt
'in gelen Bakan Varank, Baykan
ilçesinde partisinin seçim bürosuna yaptığı ziyarette yaptığı konuşmada, ilçenin çok yakınında Hazreti Muhammed
'in müjdesine mazhar olmuş Veysel Karani
Hazretleri'nin türbesinin bulunduğunu işaret ederek, bu beldelerin Türkiye
'ye ve millete katkılarının farkında olduklarını söyledi.
"Biz böyle yaklaşırken maalesef buraların terörle, kanla, gözyaşıyla, şehitlerle anılmasına sebep olanlar vardı." diyen Varank, şöyle konuştu:
"Biz bundan sonra terörün şehirlerimize, ilçelerimize bulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz ama bunu yaparken tabi ki sizlerin desteklerinize ihtiyacımız var. Sizler bizim arkamızda ne kadar sağlam durursanız biz de terörle, bu vahşetle mücadelede o kadar başarılı oluruz. Dolayısıyla bizler önümüzdeki dönemde sizlerden güçlü bir destek bekliyoruz. Sizlerin sayın Cumhurbaşkanına olan sevgi ve saygısını zaten hepimiz biliyoruz. İnşallah 31 Mart'ta bunun gereğini yapacağınıza inanıyoruz, sizlere güveniyoruz."
İlçe halkının doğru tercih yaparak oylarını kendileri için hizmet edecek adaylara oy vermelerini istediklerini dile getiren Varank, "Buranın imkanlarını Kandil
'e peşkeş çekenlere oy vermemenizi istiyoruz. Bizler sizlerin hizmetkarı olmak için buradayız." şeklinde konuştu.
İlçe halkının sanayi sitesi ve doğal gaz taleplerinin kendisine iletildiğini dile getiren Varank, bunlarla ilgili gerekli çalışmaları yapacaklarını aktardı. Yeni Zelanda
'daki terör saldırına değinen Varank, şunları kaydetti:
"Dünya çok değişik bir konjüktürden geçiyor. Yeni Zelanda'da bir sapık terörist, maalesef Cuma namazı kılan kardeşlerimize saldırdı ve 49 kardeşimizi şehit etti. Bu teröristin çok garip ifadeleri, bıraktığı bir manifesto var. Bu manifestoda diyor ki, 'Biz İstanbul
'daki camileri, minareleri yıkacağız. Biz İstanbul'daki Ayasofya
'yı tekrar kiliseye döndüreceğiz. Biz eski düşmanımız Türklerin lideri Erdoğan'ı öldüreceğiz.' Dolayısıyla bizim bu topraklardaki mevcudiyetimizden, bu toprakları İslam beldesi kılmamızdan, burada İslam'ın sancaktarlığını yapmamızdan yüz yıllardır rahatsız olanlar var ve onların gözü hep ülkemizde yerli iş birlikçileri de var. Biz hiçbir zaman bir zayıflama emaresi onlara göstermeyeceğiz. Dimdik durarak, bu ülkeyi, vatanı, bayrağı savunacağımızı onlara göstereceğiz. Eminim ki inşallah sizler şimdiye kadar olduğu gibi her zaman sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik duracaksınız. Buradan da bize güzel bir zaferi 31 Mart'ta hediye edeceksiniz."
Bakan Varank, beraberinde Vali Ali Fuat Atik
, AK Parti
Siirt Milletvekili Osman Ören
, AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ile ilçe esnafını ziyaret etti.
Daha sonra Veysel Karani Beldesine geçen Varank, Hazreti Veysel Karani Türbesini ziyaret etti ve burada vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Siirt, Veysel Karani, Kandil Dağı, Mustafa Varank, Güncel
Kaynak: AA