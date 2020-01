Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Doğu Karadeniz'in ilk İŞGEM'ini açtı Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi'nin (İŞGEM) doğrudan ve dolaylı bir şekilde yaklaşık 1500 kişiye istihdam imkanı oluşturmasını ve şehrin ekonomisine yılda yaklaşık 5 milyon liralık katkı sağlamasını hedeflediklerini söyledi.Varank, Torul ilçesine bağlı Harmancık köyündeki İŞGEM'in açılış töreninde yaptığı konuşmada, İŞGEM'in Gümüşhane 'nin büyümesine ve kalkınmasına katkıda bulunacağını belirtti.Bu merkeze, bu topraklardan yetişmiş, yüreği vatan sevgisiyle dolu şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adını vereceklerini ifade eden Varank, "Ömrünü okumakla geçiren ve cehaletle savaşırken şehit düşen öğretmenimiz, burada nice girişimciye örnek olacak, onlara ilham verecek. Rabbim Necmettin öğretmenimize ve tüm şehitlerimize rahmet eylesin." diye konuştu.Varank, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ilk İŞGEM'i olan bu merkezin, Gümüşhane'ye yapılan en büyük kamu yatırımlarından biri olduğuna dikkati çekerek, Bakanlığın Rekabetçi Sektörler Programı sayesinde 8 milyon avroluk bu yatırımın hayat bulduğunu kaydetti.Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının da başından itibaren atılan tüm adımları büyük titizlikle takip ettiğini aktaran Varank, şöyle devam etti:"Peki bu merkez neden önemli? Dünya ortalamasına baktığımızda, her yeni 100 girişimden en fazla 10'unun hayatta kaldığını görüyoruz. Maalesef ülkemiz ortalamaları da benzer bir eğilim gösteriyor. Ancak bu durumu İŞGEM'lerle tersine çevirmek mümkün. Bu merkezlerde yer alıp, ilk yıllarında profesyonel destek alan işletmelerin hayatta kalma oranı artıyor. Buralarda sunulan fiziki imkanlar, profesyonel danışmanlık, ağ kurma ve işletmelerin ortak ihtiyaçlarının tek elden karşılanması gibi hizmetler sayesinde firmaların yaşam ömrü uzuyor."Bakan Varank, açılışını gerçekleştirdikleri merkezin 9 bin metrekare kapalı alanda 20 işlik hacmine sahip olduğunu belirterek, merkezde ortak pestil üretim hattı ve ortak paketleme tesisleri de bulunduğunu söyledi.Gümüşhane İŞGEM'in, kendi üretim hattı olması hasebiyle Türkiye'de üreten İŞGEM konseptine giren ilk ve tek merkezi konumunda olduğuna işaret eden Varank, "Ortak üretim hattı sayesinde firmalar, öz sermayelerini makine yatırımı yerine işletme giderleri için kullanabilecekler. Ayrıca koli ve ambalaj malzemelerinin İŞGEM'de üretilmesiyle birlikte stok maliyetlerinden de kurtulmuş olacaklar." dedi.Varank, bu merkezin doğrudan ve dolaylı bir şekilde yaklaşık 1500 kişiye istihdam imkanı oluşturmasını ve şehrin ekonomisine yılda yaklaşık 5 milyon liralık katkı sağlamasını hedeflediklerini kaydetti.Gümüşhane ve bölgedeki firmaları buraya gelmeye ve katma değer oluşturmaya davet eden Varank, "İŞGEM'den mezun olan işletmelerin de organize sanayi bölgesinde yeni başarılara imza atmasını, yurt dışı pazarlarda rekabet etmesini bekliyoruz. İşte size altyapı, işte size danışmanlık, gelin buralarda kendinizi geliştirin diyoruz." ifadesini kullandı.Varank, ne kadar güçlü girişimcilere sahip olunursa kalkınma hızının da o denli yüksek olduğuna vurgu yaparak, buradan hareketle girişimciliği, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejilerinin temel bileşenlerinden biri olarak belirlediklerini aktardı.Bakanlık olarak girişimciliği ve ekosistemi çeşitli mekanizmalarla teşvik ettiklerini kaydeden Varank, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi belgesine sahip firmaların çeşitli vergi indirimleri ve istisnalardan faydalandığına işaret etti.Varank, teknoparklarda yer alan firmaların vergisel avantajların yanı sıra mentorluk, ticarileşme ve ihracat destekleri gibi devlet desteklerinden faydalanabildiğini belirterek, TÜBİTAK ve KOSGEB'in, iş kurmak ya da kurduğu işi daha da geliştirmek isteyenlere çok zengin imkanlar sunduğunu söyledi.Gençlere çağrıTÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı'yla girişimcilerin teknolojiyi odağına almış fikirlerini pazar aşamasına kadar Bakanlık olarak TÜBİTAK vasıtasıyla desteklediklerini dile getiren Varank, "Böylece nitelikli girişimciliği özendirip, başlangıç firmalarını ekonomiye kazandırıyoruz. 2020 çağrımızı açtık. Bu desteğe hak kazanan genç girişimciler 200 bin liraya kadar hibe desteklerinden faydalanabilecekler. Ben buradan gençlerimize sesleniyorum ve diyorum ki 28 Şubat'a kadar bu programa başvurabilirsiniz, lütfen bu programa başvuruyu kaçırmayın." diye konuştu.Varank, KOSGEB aracılığıyla ücretsiz girişimcilik eğitimleri verdiklerini belirterek, bugüne kadar 1,5 milyonu aşkın vatandaşın bu eğitimlere katıldığını, gittikçe artan talep karşısında, bu hizmeti elektronik ortama taşıyarak e-Akademi'yi de hayata geçirdiklerini anlattı.Bir hususun altını özellikle çizmek istediğini dile getiren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:"Halihazırda ülkemizde girişimcilik neredeyse tamamen kamu tarafından destekleniyor. Ancak bu sürdürülebilir ve sağlıklı bir model değil. Biz elbette girişimcilerimizin yanında her hal ve şartta olmaya devam edeceğiz ancak daha büyük işlere imza atabilmek için özel sektörün bu alana daha fazla ilgi göstermesi artık bir mecburiyet. Biz özel sektöre, taşıdığı küçük risklerin yanı sıra bu işlerin ne kadar büyük fırsatlar sunduğunu anlatmaya çalışıyoruz."Varank, bu noktada Kalkınma Ajansının yeni uygulamaya başlayacağı bir programdan bahsetmek istediğini ifade ederek, "Hemşehri Yatırım Programı, bu programla Doğu Karadenizli olup bölge dışında kendi işini kurmuş iş insanlarımızı bölgemize tekrar davet ediyorum. Diyoruz ki 'Gelin ilinizdeki girişimlere mentor olun, danışman olun. Bu girişimler finansal sorunlarla karşılaşırsa onlara yatırım yapın hatta uzun dönemde sizin gibi diğer girişimcileri de bu ağa sizler vasıtasıyla beraberce katalım.' Bu noktada Ajansımız da yatırım finansmanı desteği sunmak için çalışmalarını yapıyor. Bu desteğin kapsamını kısa süre içerisinde inşallah kamuoyu ile paylaşacağız." diye konuştu."Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birçok reformu hayata geçirdik"Bakan Varank, 17 senede, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde birçok reformu hayata geçirdiklerini, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş hizmetlere imza attıklarını kaydederek, "Bunların hepsini 82 milyon vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak için yaptık. Bizim vatandaşımızın Avrupalıdan Amerikalıdan eksiği yok, fazlası var dedik." dedi.Ulaşımda adeta çağ atlandığını, eskiden günler alan yolculukların bugün saatler hatta dakikalar süresince katedilebildiğini belirten Varan, bunun en güzel örneğinin Zigana Tüneli olduğunu, hem inişli çıkışlı yollardan kurtulduklarını hem de seyahat süresini yarı yarıya indirdiklerini söyledi.Tarihi İpek Yolu güzergahında, Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tünelini Gümüşhane'ye kazandırdıklarına işaret eden Varank, şöyle konuştu:"Bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında, ülkemizi üretimin ve yeni teknolojilerin merkez üssü haline getirmek için adımlar attık. İşte bu adımlar sayesinde Türkiye bugün devrin otomobilini üretecek seviyeye geldi. Ben gittiğim her yerde vatandaşlarımızın olumlu görüşleriyle karşılaşıyorum, adeta vatandaşımız selam verir vermez bize Türkiye'nin Otomobili'nden bahsediyor, ne kadar beğendiklerini anlatıyor. Bizler bundan memnun olmanın yanında omuzlarımıza da büyük bir yükün bindiğinin farkındayız. İnşallah 2022 yılının sonunda Türkiye'nin Otomobili'ni Türkiye'nin yollarıyla buluşturmuş olacağız. Biz de heyecanla bu projeyi takip etmekteyiz ama görüyorum ki Gümüşhane de bu projenin arkasında. Evellallah Gümüşhane de bu projenin arkasında oldukça bizim sırtımız da yere gelmez diyoruz."Varank, İŞGEM'in Gümüşhane ve bölgeye hayırlı olmasını, bereketli kazançlara fırsat vermesini diledi.Varank, konuşmasının ardından, Vali Kamuran Taşbilek, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay ve diğer ilgililerle kurdele keserek merkezin açılışını gerçekleştirdi.Merkezi gezen Varank, İŞGEM Genel Müdürü Gürbüz Odabaşı'ndan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.Varank, emekli öğretmenin standını gezdiGazetecilere pestil ikram eden Varank, emekli öğretmen Zakir Ölmez'in bal, pestil gibi ürünlerinin yer aldığı standı gezdi.Varank, bu sırada yaptığı konuşmada, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejilerinde girişimciliği önemsediklerini ve girişimcilerin ihtiyacı olduğu hem fiziki mekanları hem finansal kaynakları hem de danışmanlık gibi hizmetleri kendilerine vermeye çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:"Bugün bunun güzel bir örneğini burada görüyoruz. Gümüşhane İŞGEM'de bu şekilde üretim yapan bir emekli öğretmenimiz var, kendisi bir girişimci olarak burada yer kiralamış, ürünlerini doğal bir şekilde üreterek pazarlıyor, biz kendisini hem buradaki imkanlardan faydalandırıyoruz hem KOSGEB vasıtasıyla destekte bulunmuşuz. İnşallah önümüzdeki dönemde biz hem böyle geleneksel girişimcileri hem de inovatif teknoloji odaklı girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz."Girişimciliğin ekonomilerin artık olmazsa olmazı konumuna geldiğini vurgulayan Varank, "Dünyada girişimcilik piyasası 200 milyar dolarlık bir sektör ama biz Türkiye olarak bundan hak ettiğimiz rakamı göremiyoruz. İnşallah ülkemizdeki girişimciliği gerek fonlarla gerek böyle mekanlarla gerekse KOSGEB gibi desteklerimizle desteklemeye devam edeceğiz. İnşallah buradaki başarılı hikayeleri de ülkemize ve dünyaya tanıtmış olacağız." dedi.