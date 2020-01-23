Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, elektrikli fayton kullandı (1)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişiElektrikli faytondan detay görüntülerSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın elektrikli faytonu incelemesi ve bilgi almasıBakan Varank'ın elektrikli fatyonu kullanmasıElektirikli fatyon drone görüntülerSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa ve Denizli'de elektrikli fayton üreten bir firmanın aracını, geçmişte Formula 1 yarışlarına da ev sahipliği yapan Tuzla'daki İstanbul Park'ta test etti. Test sırasında Bakan Varank'a, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı eşlik etti.

Kaynak: AA