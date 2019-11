Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Eskişehir'de

Bir dizi programlara katılmak üzere Eskişehir 'in Sivrihisar ilçesini ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vali Özdemir Çakacak ile birlikte Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'nin Kaymaz Altın Madeni'nde inceleme yaparak buradaki üretim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.Madenin döküm tesisinde incelemelerde bulunan Bakan Varank, Vali Çakacak ve beraberindekiler, tesisteki işçilerle altın dökümü yaptı. Döküm tesisinin ardından cevher çıkarma işleminin gerçekleştirildiği açık ocak sahasını gezen Bakan Varank, Vali Çakacak ve beraberindekiler, burada patlatma işlemini gerçekleştirmek üzere düğmeye bastı. Bakan Varak yaptığı açıklamada, Koza Altın'ın 2016'da TMSF yönetimine geçtiğini kaydetti. Türkiye'nin altın üretimindeki değerlerini daha fazla açığa çıkarabileceği fırsatlar olduğunu vurgulayan Bakan Varank, "Bu tesisler ve Koza Altın daha önce maalesef ülkemiz aleyhine çalışan terör örgütü (FETÖ) mensuplarınca işletilen işletmelerdi. Burası TMSF'ye, devletimize geçtikten sonra görüyoruz ki her şey kayıt altına alındı ve yüzde 220 gibi yüksek oranlarda kar etti. Hem altın dökümünü izledik hem de madenlerde patlatmalara şahitlik ettik. Madenler ülkemiz açısından çok değerli, bunlardan maksimum seviyede faydalanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı."Türkiye'yi altın sektöründe de öncü ülkelerden biri yapmak istiyoruz"Çevresel duyarlılığa önem verdiklerini belirten Bakan Varank, sadece üretimin değil çevreye gösterilecek hassasiyetin de sürdürülebilir kalkınmanın bir parçası olduğunu kaydetti. Bakan Varank, "Herkes bu tesisleri gezebilir, buradaki işlemlerin nasıl çevreye duyarlı bir şekilde yapıldığına, azami hassasiyetin gösterildiğine herkes şahitlik edebilir. Yerli üreticilerimizin göstereceği azami ihtimamla Türkiye'yi altın sektöründe de öncü ülkelerden biri yapmak istiyoruz" diye konuştu.Kaymaz Altın Madeni ziyaretinde Bakan Varank'a; Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF Başkan Yardımcısı İsmail Güler, Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Koza Altın İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altıntaş ve Kaymaz Altın Madeni İşletme Müdürü Kemal Öcal eşlik etti.Koza Altın Madeni incelemelerinin ardından Bakan Varank, Vali Çakacak ve beraberindekiler Sivrihisar ilçesini ziyaret etti. Her hafta Çarşamba günleri kurulan ilçe pazarını gezen Bakan Varan ve Vali Çakacak vatandaşlarla bol bol sohbet etti. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Sivrihisar Ulucami'nde inceleme yapan Bakan Varank, daha sonra Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'yü makamında ziyaret etti.Belediye ziyaretinden sonra Bakan Varank, Sivrihisar ilçesinden karayolu ile ayrıldı. - ESKİŞEHİR