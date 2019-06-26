26.06.2019 15:03
Haberler » Güncel » Haber

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Macaristan'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Macaristan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Budapeşte'de Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen ile görüştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Budapeşte'de Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen ile görüştü.
"Türkiye-Macaristan 6. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı"na katılmak üzere başkent Budapeşte'de bulunan Varank, Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Başbakanlık binasında gerçekleşen görüşme, gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı devam etti.
Görüşme yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.
Kaynak: AA
Başbakan Yardımcısı , Mustafa Varank , Macaristan , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:28 CHP'den 'İstanbul ehline emanet edilmedi' diyen Bahçeli'ye tepki: Tam bir kibir örneği
17:27 Başkan Aydar: "Halkın taleplerini önemsiyorum"
17:27 Uyuşturucuyla topyekun mücadele çağrısı
17:27 Moldova Anayasa Mahkemesi üyeleri istifa etti
17:25 THY'NİN İLK RÜYA UÇAĞI "BOEİNG 787-9 DREAMLİNER" İSTANBUL'A İNİŞ YAPTI (1)
17:25 Samsun'da yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı
17:24 Gemlik'te peyzaj çalışmaları ve haşereyle mücadele