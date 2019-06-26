26.06.2019 15:54
Haberler » Güncel » Haber

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Macaristan'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Macaristan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Budapeşte'de Macaristan Yenilik ve Teknoloji Bakanı Laszlo Palkovics ile bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Budapeşte'de Macaristan Yenilik ve Teknoloji Bakanı Laszlo Palkovics ile bir araya geldi.
"Türkiye-Macaristan 6. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı"na katılmak üzere başkent Budapeşte'de bulunan Varank, Macaristan Yenilik ve Teknoloji Bakanı Laszlo Palkovics ile görüştü.
Bakanlık binasında gerçekleşen görüşme, gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı devam etti.
Görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.
Kaynak: AA
türkiye , budapeşte , macaristan , sanayi ve teknoloji bakanı , Güncel

Son Dakika Haberleri
16:55 İSTANBUL-KOMŞU İKİ MARKETİ 5 KEZ SOYAN ŞÜPHELİ KAMERADA
16:54 Tekirdağ'da gösterilen film sayısı 758
16:54 GÜNCELLEME - Hadımköy'de fabrika yangını
16:54 Adana'da dilencilere yönelik denetim
16:53 Kavurucu sıcaklar etkili oluyor (2)
16:53 Kırşehir'de eğitimin kalitesi için yeni projeler hazırlanıyor
16:53 Bilecik'te mezarlık yolunda toprak kayması