Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Mevcut uygulamada firmalar, bankalara yaptıkları kredi geri...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Mevcut uygulamada firmalar, bankalara yaptıkları kredi geri ödemelerinde aksama olması durumunda faiz desteğinden yararlanamıyorlardı.
26.03.2020 10:19 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:19
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Mevcut uygulamada firmalar, bankalara yaptıkları kredi geri ödemelerinde aksama olması durumunda faiz desteğinden yararlanamıyorlardı. Aldığımız yeni kararla bu dönemde bankalara karşı yükümlülüğünü yerine getiremeyen firmalar için bu kuralı askıya alıyoruz." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler: Mustafa Varank, Ekonomi