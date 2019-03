Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Varank Nevşehir'de

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir dizi inceleme ve görüşmeler yapmak için geldiğiKapadokya Havalimanında Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, AK Parti il ve ilçe teşkilat mensupları tarafından karşılandı.

Daha sonra Nevşehir Valiliğine geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanı MustafaVarank, burada Vali İlhami Aktaş ile bir süre görüştü.

Daha sonra AK Parti Nevşehir İlBaşkanlığında partililerle bir araya gelenBakan Varank, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ,oda merkezinde gerçekleştirilen ' SektörelSorunlar ve Çözüm Önerileri İstişare Toplantısı'na katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Nevşehir Ticaret ve SanayiOdası Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, Nevşehir'in sanayisi, tarım ve turizmi ile Türkiye ekonomisine katkı sağlayan en önemli şehirlerden biri olduğunu belirterek, Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm devletin idari mekanizmasında görev yapan idarecileri, Milletvekilleri ve oda ve borsa başkanları olarak koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Parmaksız, ülke ekonomisine katkı sunabilecek ortamları daha iyi noktaya taşıyabilme amacı içerisinde çaba harcadıklarını ifade ederek, bu toplantı ile bu kapsamda bir fırsat ortaya çıkartabileceğine inandığını kaydetti.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz'de Nevşehir'deistihdamın ve üretimin etkin bir şekilde artırma çabası içerisindeki işadamları ve sanayicilerin her zaman bu ülkede birlik ve beraberlik ruhuna sadık olduklarını belirtti.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'daNevşehirli sanayici ve işadamlarının şehrin her alanda kalkınma ve gelişmesinde her zaman yanlarında olduklarını belirterek, imkanlar ölçüsünde ortaya koydukları çalışmalarla da bölgede istihdamın gelişmesinde önemli bir potansiyel güç oluşturduklarını söyledi.

EKONOMİMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATMAK İSTİYORUZ

Sanayi ve Teknoloji BakanıMustafa Varank'dagittiği her şehirde mutlaka sanayicilerle ve üreticilerle bir araya gelmeye özen gösterdiğinidile getirdi. Varank şöyle konuştu: " Gittiğim her ilde mutlaka sanayicilerimizle, üreticilerimizle bir araya gelmeye özen gösteriyorum. Türkiye ekonomisi, gücünü ve dinamizmini sizlerden alıyor. Siz ürettikçe, istihdam sağladıkça, ülkemiz ileri gidiyor. Dolayısıyla biz de Bakanlık olarak attığımız her adımda büyümeyi sırtlayanları destekliyoruz. Sorunlarınızı, önerilerinizi bizzat takip ediyoruz. 16 senede güçlü bir temel inşa ettik, karşılaştığımız hiçbir zorluk bizi yıldırmadı. Sanayiden tarıma, eğitimden sağlığa pek çok alanda önemli reformları hayata geçirdik. Vatandaşımıza dokunduk, dertlerine derman olmaya çalıştık. Fabrikalar açtık, altyapılar kurduk, istihdamı geliştirdik. Şimdi artık ekonomimizin gücüne güç katmak istiyoruz. Sanayideki son dönem gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Adım atmamız gerektiğinde gerekli adımlar atıyoruz. Hem istihdamı hem de üretimi desteklemeye var gücümüzle devam ediyoruz. Daima sizlerin yanınızdayız. Üzerinizdeki yükleri hafifletmek için son dönemde bir dizi yeniliğe imza attık. Bu reformları Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaştı. " dedi.

PRİM VE VERGİ DESTEKLERİNİ SÜRDÜRÜYORUZ

İş ve aş söz konusu olduğunda devletin tüm imkanları seferber ettiğine vurgu yapan Bakan Varan " İş ve aş söz konusu olduğunda devletimizin tüm imkânları seferber ediliyor. Nisan sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdam için, 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti dedevletolarak biz karşılayacağız. Eğer şartlar devam ederse; izleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl 9 ay olarak uygulan asgari ücret desteğini, bu yıl 12 ay boyunca vereceğiz. Aralık 2020'ye kadar, işe alacağınız her yeni çalışanın SGK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca biz ödeyeceğiz. Eğer kadın, genç ya da engelli istihdam edilirse bu süre 18 aya çıkacak.5 puanlık prim indirimi ve bölgesel istihdam teşviklerimiz de aynen sürüyor. OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamını genişlettik, arsa tahsis süreçlerini hızlandırdık. Ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında yüzde 10'luk indirim yaptık. Bakanlığımızın "sera yatırımı" teşviklerini arttırdık. KOSGEB açık olan 10 farklı destek programıyla başvurularınızı bekliyor. Biz sizin yükünüzü alıyoruz, siz de çabamızı karşılıksız bırakmayın." deklinde değerlendirmelerde bulundu

Daha sonra işadamları ve sanayicilerden beklentileri konusundadüşüncelerini ifade eden Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank şöyle konuştu: " Sizlerden beklentimiz bu imkanları en iyi şekilde değerlendirip yatırıma, üretime ve istihdama yoğunlaşmanız. Benzer şekilde, dış piyasalardaki payınızı artırma ve yeni pazarlar keşfetme önceliklerinizi geliştirmeniz. Bu yaklaşım aslında sizin bir nevi sigortanız olacak.Biz Bakanlık olarak Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi vizyonumuzu ortaya koyduk.Bu vizyona; üretimle, yatırımla katkı sağlayan herkesin başımızın üzerinde yeri var."

16 YIL DA MİLLİ GELİR 10 KAT,İHRACAAT 12 KAT ARTIŞ GÖSTERDİ

Daha sonra Nevşehir'de 16 yıllık süre içerisinde AK Parti hükümetlerigerçekleştirilen hizmetlere ilişkin olarak da bilgiler veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir'de bu süreçteMilli Gelirin 10 kat, ihracatın da 12 kat oranında bir artış gösterdiğini kaydetti.Varank : "Nevşehir sizlerin de katkılarıyla 16 senede milli gelirini 10 kat artırdı. Yine aynı dönemde 12 katlık bir ihracat artışı gerçekleştirdiniz. Gösterdiğiniz bu başarıda, devletimizin size sunduğu katkılar büyük pay sahibi. 16 yılda 1,6 milyar liralık yatırım teşviği verdik, 7 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkânları sunduk. Bu yatırımlar; Nevşehir'in kurulu sanayi altyapısını büyüttü; farklı sektörlerde üretim yapma kabiliyetinizi geliştirdi. 2 binin üzerinde KOBİ^ye KOSGEB'le nefes olduk, üretimlerini teşvik ettik.4 bin kişiye girişimcilik eğitimi verdik. İlimizdeki 2 OSB'de, 2 bine yakın vatandaşımız istihdam ediliyor. Avanos, Gülşehir, Kozaklı, Lale, Hacıbektaş ve Merkez Sanayi Sitelerinde bin 300 vatandaşımız çalışıyor. Kapadokya Teknoparkımız geçen sene faaliyete geçti, yüzde 35 olan doluluk oranını sizlerin desteğiyle daha yukarılara çekmek istiyoruz. Kalkınma ajansımız 41 milyon lira, Bölge Kalkınma İdaremiz de 33 milyon liralık destek sağladı. Çeşitli projelerle Nevşehir'in kalkınmasına öncülük etti.Avanos'taki Yeraltı Çömlek ve Seramik Müzesi'yle dünyada ilk kez örneği görülen bir müze oluşturduk.Bu sayede turizm potansiyelini daha da yukarı çektik. Doğal yeraltı depolarınızın iyileştirilmesi için, teknolojik altyapıyı oluşturduk. Böylece ürettiğiniz patatesin artan sıcaklardan ötürü zayi olmasının önüne geçtik; tarımsal ürünlerinizin besin değerini yitirmeden saklanmasını sağladık.Yenilenebilir enerji alanında farklı projelere 3 milyon lira destek sunduk. Kapadokya'nın bilinirliğini daha da artırmak adına Dünyanın 16 farklı destinasyonunda tanıtım turları gerçekleştirdik; 20 uluslararası fuarda Bölgeyi temsil ettik. Yenilenebilir enerji, turizm, sosyal kalkınma, eğitim altyapısı alanlarında proje desteklerimiz sürüyor.Yine yapmayı planladığınız yatırımlar için fizibilite yardımı da sunuyoruz. Yerel kalkınmayı desteklemek üzere; bu sene sanayicilerimize ve kurumlarımıza 27 Milyon lira kaynak kullandıracağız." Şeklinde konuştu.

NEVŞEHİR BİR GÖNÜL ŞEHRİ

Bakan Varank, Nevşehir'in sahip olduğu değerleri itibariyle oldukça önemli bir şehir olduğuna dikkat çekti. Varank " Nevşehir bir medeniyet şehridir. Nevşehir bize Selçuklu'nun Osmanlı'nın emanetidir. Nevşehir bir gönül şehridir.Hacı Bektaş gibi nice gönül insanı bu şehirden çıkıp tüm Dünya'ya hikmeti ve irfanı öğretti. Bu şehirden çıkan horasan erenleri, bu toprakların Türk yurdu olmasını, İslam sancağına bayraktar olmasını sağladılar. Allah onlardan razı olsun. İşte biz onların bu emaneti üzerine yol yürümeye çalışıyoruz, gayret ediyoruz. O yüzden Nevşehir, bizim gönül dünyamızın merkez şehirlerinden bir tanesidir. Nevşehir ile aramızda hakiki bir muhabbet var. Biz bu şehirden öğüt alırız, bu şehirle huzur buluruz. Bizim dilimiz Hacı Bektaş' ın dilidir. Bizim dilimiz muhabbet dilidir. Bu sayede 81 ilin tamamında siyaset yapabilen, 82 milyon vatandaşımızın her birini kucaklayabilen bir partiyiz. Bunu da en iyi Nevşehirli kardeşlerim bilir.O yüzden Nevşehir AK Parti'ye, Sayın Cumhurbaşkanımıza her zaman çok büyük destek vermiştir. Biz de bu desteği karşılıksız bırakmadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 17 senede Nevşehir'e yapılan yatırımın tutarı 8.2 milyar liraya ulaşmış durumda. Eğitimde, ulaştırmada, turizmde, sporda, kültürde Nevşehir'e kazandırdıklarımızı Nevşehirliler çok iyi biliyorlar." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı MustafaVarankNevşehir ziyareti kapsamındadaha sonra Nevşehir Organize Sanayi Bölgesine gezerek temas ve incelemelerini sürdürdü. Varank, burada üretim yapan işletmelerin sahip ve yöneticileriyle de görüşmelerde bulundu.

Kaynak: Bültenler