Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Sakarya'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, incelemelerde bulunmak üzere Toyota Türkiye
fabrikasına geldi.
Bakan Varank, Arifiye
ilçesindeki fabrika bahçesinde, Vali Ahmet Hamdi Nayir
, AK Parti Sakarya
milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek
ve Kenan Sofuoğlu
, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu
, İl Emniyet Müdürü Fatih
Kaya, İl Jandarma
Komutanı Albay Cengiz Yiğit, Toyota Otomotiv
Sanayi Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç
ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.
Karşılamanın ardından basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Bakan Varank, Şentürk'ten fabrikadaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut'un da katıldığı toplantı sonrasında Mustafa Varank ve yetkililer, fabrikanın üretim hattında incelemelerde bulunuyor.