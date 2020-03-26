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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan "evinde kalanlara" hediye

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden başlatılan kampanya kapsamında, evinden fotoğrafını gönderen 5 kişiye 10 GB internet ve 5 kişiye yazar Mustafa Kutlu'nun kitaplarından hediye edeceğini belirtti.

26.03.2020 22:58 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:58
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden başlatılan kampanya kapsamında, evinden fotoğrafını gönderen 5 kişiye 10 GB internet ve 5 kişiye yazar Mustafa Kutlu'nun kitaplarından hediye edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs tedbirlerine yönelik "Evde Kal Türkiye" çağrısına destek amacıyla Twitter üzerinden kampanya başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve milli sporcular Merih Demiral, Cedi Osman gibi birçok isim bu kampanyaya destek verdi.

Söz konusu isimler Twitter hesaplarından #EvdeKalTürkiye başlık etiketiyle yaptığı paylaşımlarında, evinden fotoğrafını gönderenlere çeşitli hediyeler vereceklerini ifade etti.

Bakan Varank da kendisini destek vermeye davet eden Yıldırım'ın çağrısı üzerine "Ben de bu tweetin altına evinden fotoğraf gönderen 5 kişiye 10 GB internet hediye edeceğim." paylaşımında bulundu.

Öte yandan Varank, Bakan Kasapoğlu'nun daveti üzerine #EvdeHayatVar başlık etiketiyle yaptığı twitter paylaşımında evinden fotoğrafını gönderen 5 kişiye Mustafa Kutlu'nun kitaplarını hediye edeceğini belirtti.

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Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Varank, Twitter, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan 'evinde kalanlara' hediye - Ekonomi

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