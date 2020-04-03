Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan yerli enzim üreten ekibe övgü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bartın Üniversitesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden bilim insanlarının Koronavirüs (COVID-19) tanı kitinde kullanılan enzimleri yerli olarak üretmeyi başarmasından övgü ile bahsetti.

03.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:00
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan yerli enzim üreten ekibe övgü
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bartın Üniversitesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden bilim insanlarının Koronavirüs (COVID-19) tanı kitinde kullanılan enzimleri yerli olarak üretmeyi başarmasından övgü ile bahsetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, COVID-19 Türkiye Platformu tarafından düzenlenen 'Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı'na katıldı. Bakan Varank'ın açılış konuşmasıyla başlayan konferansa, Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile birlikte çok sayıda bilim insanı katıldı.

Bakan Varank, konuşmasında "Yeni Dünya", "Temel Sağlık İhtiyaçları", "Etkin Tedbirler", "Kırmızı Çizgiler", "Üretimde Süreklilik", "Küresel Etkiler", "Yenilikçi Yaklaşımlar" ve "Aşı ve İlaç Geliştirme Projeleri" gibi başlıklarda önemli paylaşımlarda bulundu.

Konferansta, alanında yetkin bilim insanları tarafından COVID-19 hakkında ülkemizde yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verildi.

COVID-19 için yerli enzim üretimine değinildi

Konferans kapsamında Bartın Üniversitesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yerli olarak üretimi gerçekleştirilen tanı kitlerinde kullanılan enzimler de gündeme geldi.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede ithal edilen ürünlerle ilgili bir gecikme yaşanmaması için Ticaret Bakanlığı ile irtibat halinde olduklarını dile getiren Bakan Varank, yerli olarak üretimi gerçekleştirilen tanı kitlerinde kullanılan enzimler örneği üzerinden "Bu tanı kitlerinde kullanılacak enzimlerle ilgili Prof. Dr. Şaban Tekin hocamızın ekibi bir başarı elde ettiler. Bartın Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden bir ekip bu enzimleri yerlileştirdi. Bu süreci biz yerlileşme için de bir fırsat olarak kullanmaya çalışıyoruz" değerlendirmelerinde bulundu.

COVID-19 tanısı için yerli enzim üretimi

Koronavirüs (COVID-19) tehdidinin Türkiye'de ilk ortaya çıktığı andan itibaren çalışmalarına devam eden Bartın Üniversitesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden bilim insanları Korona virüs tanı kitinde kullanılan enzimleri üretmeyi başarmıştı.

Yurt dışından çok yüksek maliyetlerde, sınırlı sayıda ve uzun zaman diliminde tedarik edilen enzimlerin yerli ve milli olarak üretilmesiyle Korona virüs salgınına karşı mücadelenin daha etkin sürdürülmesine katkı sağlanmıştı. - BARTIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Mustafa Varank, Tokat, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan yerli enzim üreten ekibe övgü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İtalya’da Kovid-19 vaka sayılarında düşüş eğilimi teyit edildi Haberler
İtalya'da Kovid-19 vaka sayılarında düşüş eğilimi teyit edildi
Karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun korona testi pozitif çıktı Haberler
Karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun korona testi pozitif çıktı
Öğretmenlerin beklediği haber geldi! Atama kontenjanları yayımlandı Haberler
Öğretmenlerin beklediği haber geldi! Atama kontenjanları yayımlandı
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar bağış toplandığı belli oldu Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar bağış toplandığı belli oldu
İBB görevli göndermedi, koronavirüsten ölen kişi böyle taşındı Haberler
İBB görevli göndermedi, koronavirüsten ölen kişi böyle taşındı
Yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı Haberler
Yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
Çok konuşulan iddiaya canlı yayında yanıt: İhtiyacımız olan malzemeler yurt dışına mı gönderiliyor? Haberler
Çok konuşulan iddiaya canlı yayında yanıt: İhtiyacımız olan malzemeler yurt dışına mı gönderiliyor?
Yüz binlerce öğrencinin gireceği LGS’nin müfredatı belli oldu Haberler
Yüz binlerce öğrencinin gireceği LGS'nin müfredatı belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

19:00: Düzce'de 65 yaş üstü vatandaşlar için üretilen kolonyalar, Cumhurbaşkanlığına gönderildi - Haber 19:00: Kırklareli Valiliği yatağa bağımlı Özcan'ın ihtiyaçlarını karşılayacak - Haber 18:59: İzmir'de jandarma, ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımları ulaştırdı - Haber 18:59: Silivri'de bin TL'lik yardım kuyruğunda sosyal mesafeye detayı - Haber 18:58: Konya-Antalya kara yolu en sakin günlerini yaşıyor - Haber 18:50: TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı - Haber 18:36: Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:20: MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı - Haber 18:17: Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı - Ekonomi 17:49: Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı - Haber 17:44: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber