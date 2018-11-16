Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Toyota Türkiye Fabrikasına Geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, incelemelerde bulunmak üzere Toyota Türkiye
fabrikasına geldi. Arifiye
ilçesindeki fabrika bahçesinde Vali Ahmet Hamdi Nayir
, Toyota Otomotiv
Sanayi Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu
, AK Parti Sakarya
milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek
ve Kenan Sofuoğlu
'nun yanı sıra Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç
, İl Emniyet Müdürü Fatih
Kaya, İl Jandarma
Komutanı Albay Cengiz Yiğit ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.
Karşılamanın ardından basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Bakan Varank, Şentürk'ten fabrika çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut'un da katıldığı toplantı sonrasında Bakan Varank ve yetkililer fabrikanın üretim hattında incelemelerde bulunuyor.
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