Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Türkiye'yi 17 Yılda 3,5 Kat Büyüttük"

Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dünden bugüne Trabzon" adlı toplantıda AK Parti yöneticileri ile bir araya geldi. Varank, Türkiye'nin 17 yılda 3,5 kat büyüdüğünü belirterek 31 Mart Yerel Seçimleri'nin önemine vurgu yaptı.Bakan Varank, konuşmasının başında 10 yıl önce hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle andıklarını belirtirek "Bundan tam 10 yil önce Türkiye büyük bir aciyi, büyük bir kaybi yaşadı. Büyük Birlik Partisi kurucusu ve Genel Başkani Muhsin Yazicioğlu'nu vefatının onuncu yılında rahmetle aniyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu topraklara hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Varank, Biz sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu topraklara hizmet etmenin hep onurunu, gururunu yaşadık. sayın cumhurbaşkanımızın 17 yıl önce Türkiye'yi büyütmek, milletimizin değerlerini yüceltmek için çıktığı yolda Trabzon her zaman en önemli şehirlerimizden biri oldu. Trabzon sadece seçimden seçime oy vermekle kalmadı. bu ülkeyi bir arada tutan değerlerin mayasında her zaman katkısı olan Trabzonlular cumhurbaşkanımızın şahsında Türkiye'ye yönelik her saldırıda, her tuzakta cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durdu" dedi.AK Parti Hükümeti olarak Türkiye'yi 17 yılda 3 buçuk kat büyüttüklerini kaydeden Varank, "Malum, önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Bu seçimlerin önemini, değerini gittiğimiz her yerde anlatmaya çalışıyoruz. Yaptıklarıyla başarısını kanıtlamış, belediyecilik konusunda en iddialı parti olarak diyoruz ki, bu seçimler sadece belediye seçimleri değildir. Türkiye'yi 17 yılda 3 buçuk kat büyüttük. önümüzde 2023 yılı hedeflerimiz var. Onlara ulaşabilmek için bir o kadar daha büyümeye ulaşmamız lazım.O yüzden sadece hizmetlere, reformlara, atılımlara odaklanabileceğimiz bir döneme ihtiyacımız var. Bu da önümüzde duruyor. Rabbim kısmet ederse 31 Mart'tan sonra 4 buçuk yil seçimsiz geçireceğimiz bir dönem bizi bekliyor. Bu Türkiye için altın değerinde bir fırsattır. Bu fırsatı iyi görmemiz, iyi değerlendirmemiz lazım. Biz hiç bir zaman karnından konuşanlardan olmadık. Karadeniz insanı aklında ne varsa dilinde de o olan, özü sözü bir insandır. Ben de Trabzon'un bir evladı olarak açık konuşacağım. AK Parti'nin, cumhur ittifakının 31 Mart'ta sözüm ona bir başarısızlığını ellerini ovuşturarak bekleyen çevreler var. Bu çevrelerin planı, 1 Nisan sabahını bile beklemeden 31 Mart gecesinden itibaren Türkiye'yi yönetilemez bir ülke yapmak. Türkiye'yi kendi oluşturacakları söylemlerle bir belirsizlik ortamına çekmek için hazırlık yapıyorlar. Başaramayacakları aşikar, ama bunu planlıyorlar. Bu durumun milletin hayrına olmadığı çok açık.Bu durum kimin işine gelir siz çok iyi biliyorsunuz. 7 Haziran'ı bir hatırlayın. Türkiye'deki o kısmı belirsizlik dönemi içinde ülkemizi nasıl bir terör sarmalı içine sokmaya çalıştıklarını, şehirlerimizi çukurlarla barikatlarla nasıl işgal etmeye kalktıklarını hatırlıyorsunuz değil mi? O günleri özlemle tekrar bekleyenlerin olduğunu çok iyi biliyoruz" diye konuştu."Trabzon için büyük hayallerimiz var"Trabzon için büyük hayallerinin olduğunu belirten Varank," Trabzon için büyük hayallerimiz var. Şimdi onları hayata geçirme vakti. Trabzon'da inşallah 31 Mart'ta, Trabzon'un evladı, tecrübeli devlet adamı Murat Zorluoğlu Büyükşehir Belediye başkanı olarak bayrağı devralacak. Murat beyin Trabzon için ortaya koyduğu tüm projelerin benim de projem olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. İnşallah tüm imkanlarımızla Trabzon'un ve tüm ilçelerinin hizmetinde olacağız. Ama bunun için Trabzon'da tam uyumu yakalamamız lazım. Şimdi ben bu salonu dolduran kardeşlerime sormak istiyorum. 18 ilçesi ve Büyükşehiri ile cumhur ittifakı olarak Trabzon'da 19'da 19 yapacak mıyız?" şeklinde konuştu."Trabzon cazibe merkezleri programına alınacak"Bakan Varank, Trabzon'u cazibe merkezleri programına alacaklarını ifade ederek "Trabzonumuzu cazibe merkezleri destekleme programına alıyoruz. Programla; üretim, istihdam, teknoloji geliştirme ve mesleki eğitim alanlarındaki projeleri daha yoğun bir biçimde destekleyeceğiz. Böylece ilimizin ekonomik kalkınmasına çok güçlü bir ivme kazandıracağız. Yatırım Adası endüstri bölgesi Trabzon'un mega projesi. Burada orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünler üretilecek, Trabzon katma değerli üretimde rekabet üstünlüğü yakalayacak. Bölgemiz tam kapasite faaliyete geçtiğinde 25 bin vatandaşımıza istihdam oluşturacak. İnşallah Nisan'da ticaret sanayi odamız, Büyükşehir Belediyemiz, valilik ve Arsin Belediyesi arasında yönetici şirket sözleşmesini imzalamayı planlıyoruz. Projelendirme ve fizibilite aşamalarında desteğimizi sunucağız" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin bilim ve teknoloji ihraç eden bir ülke olmasını istediklerini kaydeden Varank, "Biz Türkiye'nin bilim ve teknoloji ihraç eden bir ülke olmasını istiyoruz. Bu bitmeyen maratonda hep ön sıralarda olalım istiyoruz. Milli teknoloji hamlemiz bu ruhla hayat buluyor. Trabzon yarışta geri kalmasın istedik. Bunun için ilimize deneyap teknoloji atölyesi kuruyoruz. Öğrencilerimiz burada robotik, siber güvenlik, tasarım ve yapay zeka gibi çeşitli alanlarda eğitim alacak, projeler geliştirecek" diye konuştu. - TRABZON