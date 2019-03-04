Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Heyetinden Kardemir'e Tam Not

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Kardemir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından gelen heyeti ağırladı. Heyet yerinde incelediği Kardemir'in çalışmalarına tam not verdi.Kardemir'in raylı sistemlere yönelik üretimlerini ve yatırımlarını yerinde görmek üzere bugün Kardemir'e gelen Bakanlık heyetinde, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ve AR-GE Teşvikleri Genel Müdürlüğünden Daire Başkanı, Şube Müdürü, Uzman, Uzman Yardımcısı, Mühendis ve Araştırmacılar ile Karabük Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kardemir arasındaki iş birliğinin artırılmasını amaçlayan ziyarette, konuk heyet Kardemir Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan ve diğer şirket yetkilileri ile birlikte düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda, Kardemir'in başta hızlı tren ve yüksek hızlı tren olmak üzere konvansiyonel yeni hatlar, metro ve tramvay hatları için demiryolu rayı üretimleri ile yük trenleri, yolcu trenleri, yüksek hızlı trenler, hafif raylı sistemler ve lokomotiflere yönelik demiryolu tekeri üretimleri ve Kardemir ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasındaki iş birlikleri ele alındı. Toplantı sonrası düzenlenen teknik gezide Ray ve Demiryolu Tekeri üretim proseslerini de yerinde inceleyen Bakanlık heyeti, Kardemir'in raylı sistemlere yönelik üretim kabiliyetlerinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek Kardemir'den ayrıldı. - KARABÜK