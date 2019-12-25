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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TSE arasında protokol

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin arasında, 2020 yılı itibariyle muayenesi TSE tarafından yürütülecek ölçü ve tartı aletleriyle ilgili tüm süreçleri kapsayan bir protokol imzalandı.

25.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:52 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TSE arasında protokol
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin arasında, 2020 yılı itibariyle muayenesi TSE tarafından yürütülecek ölçü ve tartı aletleriyle ilgili tüm süreçleri kapsayan bir protokol imzalandı.

Protokol kapsamında 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle 7 farklı kalemdeki 350 bin ölçü ve tartı aletinin muayeneleri Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılacak. Ölçü aleti için muayene işlemlerine ilişkin başvurular 1 Ocak 2020 tarihiyle birlikte e-Devlet üzerinden sırasıyla Türk Standardları Enstitüsü, Ölçü Aletleri Muayeneleri menülerinden veya TSE başvuru portalı "https://basvuruportal.tse.org.tr" üzerinden yapılacak. Muayene ücretleri başvuru sırasında kredi kartı veya havale yöntemi ile ödenebilecek.

Düzenlemeden yaklaşık 12 bini akaryakıt istasyonu, 13 bini de tartı kullanıcısı olmak üzere toplam 25 bin kullanıcı etkilenecek. Toplamda 350 bin ölçü veya tartı aletinin muayenesi TSE tarafından yapılacak. - ANKARA

Adem Şahin, Güncel

Kaynak: İHA

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