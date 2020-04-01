Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, koronavirüs salgını kapsamında asansör sektörü çalışanları için uyarı listesi hazırladı

Tüm dünya Çin'in Vuhan kentinden yayılan bir salgın hastalık olan koronavirüs salgınının etkisi altında yaşam mücadelesi veriyor.Salgını en az tahribatla atlatmak için, her geçen gün yeni bir önlem listesi hazırlanırken, pek çok sektör, bu dönemde ekonomik olarak ciddi yaralar aldı. 7/24 hizmet vermek zorunda olan asansör sektörü de koronavirüs ile mücadeleden en çok etkilenen sektörler arasında yer aldı.

Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu (Türkiye ASFED)'nun, sektör çalışanlarının bu süreçte nasıl bir çalışma yöntemi izleneceğine dair soruları üzerine Bakanlık yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı neticesinde; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 7/24 hizmet veren asansör sektörü çalışanları için de bir uyarı listesi hazırladı.

SAĞLIK KURULUŞLARINDAKİ ASANSÖRLERİN ÖNCELİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, her gün onlarca asansöre bakım yapmak ya da muayenesini tamamlamak zorunda olan sektör çalışanlarının hem kendi sağlıkları hem de halk sağlığı için alması gereken önlemleri resmi bir yazı ile maddeler halinde sıraladı. Bakanlık yetkilileri ile konu üzerine yapılan toplantı neticesinde; Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Ömer Bilen imzası ile şu tedbirlerin ivedilikle alınması sektöre iletildi:

"So¨z konusu salgınla birlikte ilan edilen pandemi su¨resi boyunca asanso¨r periyodik kontrollerinde go¨rev alan A tipi muayene kurulus¸ları ile bu kontrollere nezaret eden asanso¨r monte eden veya onun yetkili servisi tarafından uyulması gereken bazı kurallar as¸agˆıda yer almaktadır:

- Cumhurbas¸kanlıgˆının kararlarını takip etmek ve uygulamak,

- Sagˆlık Bakanlıgˆı ve ilgili Bakanlıkların u¨lke geneli ic¸in uygulamaya koydugˆu o¨nlemlerini takip etmek ve tedbir almak,

- Bina sorumlularının/asanso¨r yaptırıcılarının taleplerine ve gu¨vensiz veya kusurlu olarak tanımlanan asanso¨rlerin takip kontrollerine o¨ncelik vermek"

- Hem A tipi muayene kurulus¸larınca hem de asanso¨r monte eden veya onun yetkili servisince esnek c¸alıs¸ma kos¸ulları ic¸erisinde personeline is¸ vermek,

- Hem A tipi muayene kurulus¸larında hem de asanso¨r monte eden veya onun yetkili servisinde so¨z konusu is¸ ve is¸lemler ic¸in sagˆlanan zorunlu istihdamın su¨rekliligˆi ic¸in gerekli hassasiyeti go¨stermek.

- Ayrıca uygulanması halinde, o¨zellikle hastaneler ile kent ic¸i ulas¸ımda kilit o¨neme sahip alanlarda kullanılan asanso¨rlere yo¨nelik bakım ve servis hizmetlerinin, ilgili otoriteden alınacak o¨zel izinler c¸erc¸evesinde sagˆlanması bu¨yu¨k o¨nem arz etmektedir.

"BAKIM VE MUAYENE ÖNCESİ HİJYEN SAĞLANMALI"

Bakanlık yaptığı açıklamada; asansörün sahibi olan apartman yetkililerinin, bakım ve muayene öncesinde asansörün hijyenini sağlaması gerekliliğine dikkat çekti.

Buna göre;

-Periyodik kontrol planlaması ic¸in dogˆrudan bina sorumlusu ile temasa gec¸mek ve kontrol su¨resince gerekli olan hijyen tedbirleri ile su¨rec¸ hakkında kendilerine detaylı bilgi vermek,

- Periyodik kontrole A tipi muayene kurulus¸u ve asanso¨r monte eden veya onun yetkili servisi adına en fazla iki kis¸i tarafından katılım sagˆlamak,

- Periyodik kontrol ve bakım faaliyetleri kapsamında go¨revlendirilecek olan personele yo¨nelik hijyenik ulas¸ım imkanlarını sagˆlamak,

- Periyodik kontrole asanso¨r monte eden veya onun yetkili servisi tarafından nezaret sagˆlamak,

- Periyodik kontrole katılan kis¸ilerin gerekli go¨ru¨len sosyal mesafeye uygun davranıs¸lar ic¸erisinde bulunmalarını sagˆlamak,

- Periyodik kontrole katılan kis¸ilerin, so¨z konusu kontrollerin o¨ncesinde ve sonrasında viru¨s bulas¸masına kars¸ın korunabilmesi amacıyla gerekli go¨ru¨len kis¸isel temizliklerini yapabilmeleri ic¸in gerekli hijyen malzemelerini sagˆlamak,

- Periyodik kontrol neticesinde kullanıcılar ic¸in asanso¨rlerde hijyen s¸artlarını sagˆlamak ve korumak amacıyla bina sorumlularına gerekli bilgileri vermek.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN BÖLGEDE PERİYODİK KONTROLLERE ARA VERİLEBİLİR"

Bakanlık resmi yazısında, bakım ve muayene işlemlerine ara verilebilecek zorunlu hallerin, karantina altındaki şehir, ilçe ve beldelerde olabileceği belirtildi. Yazıda konu ile ilgili şu maddelere yer verildi:

- Faaliyet go¨sterilen ilde Vali bas¸kanlıgˆında olus¸turulacak olan "Pandemi Kurulu" tarafından ilan edilecek olan tedbirlerin takibini yapmak ve uygulamak,

-I·l Pandemi Kurulu tarafından karantinaya alınan veya sokagˆa c¸ıkma yasagˆı ilan edilen alanlarda, so¨z konusu tedbirlerin gec¸erliligˆi ic¸in İl Pandemi Kurulu tarafından belirlenen su¨re zarfında bu alanda yer alan asanso¨rlerin periyodik kontrolu¨ne ara vermek.