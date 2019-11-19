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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Yıldız Teknopark'a birincilik ödülü

Yıldız Teknopark, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçlarına göre, 2018 genel sıralamasında, tüm teknoloji geliştirme bölgeleri arasında Türkiye'nin en başarılı teknoparkı seçildi.

19.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:36Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Yıldız Teknopark'a birincilik ödülü
Yıldız Teknopark, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçlarına göre, 2018 genel sıralamasında, tüm teknoloji geliştirme bölgeleri arasında 'nin en başarılı teknoparkı seçildi.

Yıldız Teknopark'tan yapılan açıklamaya göre, 7'nci Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödülleri sahiplerini buldu.
Yıldız Teknopark, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçlarına göre, genel sıralamada tüm teknoloji geliştirme bölgeleri arasında Türkiye'nin en başarılı teknoparkı seçildi.
Yıldız Teknopark, "En İyi Gelişmekte Olan Teknoloji Geliştirme Bölgesi" kategorisinde de birinci oldu.
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü ve Yıldız Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bahri Şahin, 7'nci Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'nde gerçekleşen ödül töreninin ardından yaptığı değerlendirmede, 2009 yılında faaliyete geçen Yıldız Teknopark'ın sağlıklı gelişimini sürdürdüğüne işaret ederek, birincilik ödülüne layık görülmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.
Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner de "Türkiye'nin teknoloji üssü olarak konumlanan Yıldız Teknopark'ın Türkiye'nin girişimcilik ekosistemine değerli katkıları kesintisiz devam edecek." ifadesini kullandı.

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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