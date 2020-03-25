Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yeni adımları açıklayacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yarın saat 10.00'da koronavirüs ile mücadele kapsamında atılacak yeni adımlara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.
25.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:20
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yarın saat 10.00'da koronavirüs ile mücadele kapsamında atılacak yeni adımlara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Ekonomi