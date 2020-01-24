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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Gölpazarı Gıda İhtisas OSB alanında inceleme

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine kurulacak olan 'Gölpazarı Gıda İhtisas OSB' alanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından gelen heyet tarafından incelendi.

24.01.2020 18:17 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:24Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Gölpazarı Gıda İhtisas OSB alanında inceleme
'in ilçesine kurulacak olan 'Gölpazarı Gıda İhtisas OSB' alanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından gelen heyet tarafından incelendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından gelen heyet, Gölpazarı'nda kurulması planlanan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için saha incelemesi yaparak, Kaymakam Muhammet Emre Canpolat ve Belediye Başkanı Hayri Suer'den bölge hakkında bilgi aldı.

Konu hakkında açıklama yapan Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, en kısa zamanda OSB'nin temel atma çalışmalarının başlayacağını belirterek, "İlçemizde kurulacak olan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan gelen heyetle birlikte sahada incelemelerde bulunduk. Gölpazarı'nı hak ettiği refaha ve iş sahasına hep birlikte kavuşturacağız" dedi. - BİLECİK

Gölpazarı, Bilecik, OSB, Yaşam

Kaynak: İHA

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24.01.2020 19:06:05