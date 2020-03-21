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Sanayi yatırımlarına kolaylık sağlayacak yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

21.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:54
Sanayi yatırımlarına kolaylık sağlayacak yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, daha önce endu¨stri ve sanayi bo¨lgelerine yapılacak ins¸aatların denetiminde go¨rev alan yapı
denetim kurulus¸ları, 4708 sayılı Kanun kapsamında yapı denetim hizmet bedelinde yüzde 75 indirim
uyguluyordu.
Ancak yüzde 75 oranındaki bu indirim zorunlulugˆunun, yapı denetim kurulus¸larını sanayi yapılarını denetleme
go¨revinden kac¸ınmaya yo¨nelttigˆi ve bunun sanayi yatırımlarının aksamasına yol ac¸tıgˆı görüldü.
Bunun üzerine C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlıgˆı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıgˆınca yapılan tespitler sonucu, kanun degˆis¸ikligˆi ile bu oranın daha makul seviyelere c¸ekilmesinin o¨nu¨nu¨n
ac¸ılabilmesi ic¸in c¸alıs¸malar yapıldı.
4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un
c¸es¸itli hu¨ku¨mlerinde 14 Şubat 2020 tarihli ve 7221 sayılı Cogˆrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı
Kanunlarda Degˆis¸iklik Yapılması Hakkında Kanun ile degˆis¸ikligˆe gidildi.
Bu kapsamda yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle sanayi yapılarındaki yapı denetim hizmet bedelini belirleyen oran yeniden belirlendi.
Buna go¨re, endu¨stri bo¨lgelerinde yüzde 20, organize sanayi bo¨lgeleri, serbest bo¨lgeler, teknoloji gelis¸tirme bo¨lgeleri ve sanayi siteleri onaylı sınırı ic¸erisinde yer alan yapılarda ise indirim yüzde 35 olarak uygulanacak.

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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