Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Bakanlıktan alınan bilgiye göre, daha önce endu¨stri ve sanayi bo¨lgelerine yapılacak ins¸aatların denetiminde go¨rev alan yapıdenetim kurulus¸ları, 4708 sayılı Kanun kapsamında yapı denetim hizmet bedelinde yüzde 75 indirimuyguluyordu.Ancak yüzde 75 oranındaki bu indirim zorunlulugˆunun, yapı denetim kurulus¸larını sanayi yapılarını denetlemego¨revinden kac¸ınmaya yo¨nelttigˆi ve bunun sanayi yatırımlarının aksamasına yol ac¸tıgˆı görüldü.Bunun üzerine C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlıgˆı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıgˆınca yapılan tespitler sonucu, kanun degˆis¸ikligˆi ile bu oranın daha makul seviyelere c¸ekilmesinin o¨nu¨nu¨nac¸ılabilmesi ic¸in c¸alıs¸malar yapıldı.4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'unc¸es¸itli hu¨ku¨mlerinde 14 Şubat 2020 tarihli ve 7221 sayılı Cogˆrafi Bilgi Sistemleri ile BazıKanunlarda Degˆis¸iklik Yapılması Hakkında Kanun ile degˆis¸ikligˆe gidildi.Bu kapsamda yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle sanayi yapılarındaki yapı denetim hizmet bedelini belirleyen oran yeniden belirlendi.Buna go¨re, endu¨stri bo¨lgelerinde yüzde 20, organize sanayi bo¨lgeleri, serbest bo¨lgeler, teknoloji gelis¸tirme bo¨lgeleri ve sanayi siteleri onaylı sınırı ic¸erisinde yer alan yapılarda ise indirim yüzde 35 olarak uygulanacak.

Kaynak: AA