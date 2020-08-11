Bilecik Valisi Bilal Şentürk Başkanlığında düzenlenen "Sanayici Buluşması" Bozüyük'te yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen "Sanayici Buluşması" Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda ilçe faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının temsilcilerine Bilecik'teki tarım sektörü tanıtıldı.

Açılış konuşması yapan Vali Bilal Şentürk, Bilecik'in verimli topraklara sahip olduğunu belirterek, sanayicilerden tarımsal potansiyeli de en yüksek şekilde değerlendirmelerini istedi. Konuşmasında küresel salgına karşı alınan önlemlerin önemine değinen Vali Şentürk, Türkiye'de diğer 80 ilin hiç birinin Bilecik'le yarışamayacağı bir konuma ve stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, bu konumunun gelecekte de devam edeceğini belirtti.

Konuşmanın ardından geçen yıl 215 bin aşılı sertifikalı ceviz fidanı dağıldığını anlatan Vali Şentürk, sanayici ve iş adamlarına bölgenin ekonomisini geliştirirken tarımında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Programın devamında Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, müdürlüğün çalışmaları hakkında sunum şeklinde bilgi vererek, yürütülen ve yapılması planlanan projeler hakkında da bilgi verdi.

Toplantıya, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kd. Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koyun, İl Özel İdare Genel Sekreteri Halis Nalbant, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Aktay, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Orhan Bozdemir, Bozüyüklü sanayici ve iş adamları ile siyasi parti temsilcileri katıldı. - BİLECİK