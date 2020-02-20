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Sanayici OSB'lerdeki yapı denetim indiriminden memnun

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerindeki (OSB) yapıların denetimlerinde yapı denetim şirketlerine yüzde 75 gibi büyük bir oranda indirim yapma zorunluluğunda tavanın yüzde 50'ye çekilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

20.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:34Sanayici OSB'lerdeki yapı denetim indiriminden memnun
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerindeki (OSB) yapıların denetimlerinde yapı denetim şirketlerine yüzde 75 gibi büyük bir oranda indirim yapma zorunluluğunda tavanın yüzde 50'ye çekilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.
Kütükçü, yazılı açıklamasında, OSB'lerdeki yapıların proje, ruhsat ve inşaat sürecinde denetlenmesiyle ilgili yapı denetim şirketlerine uygulanan indirim oranlarının yeniden düzenlendiğini anımsattı.
İndirim oranının yüksek olmasının yapı denetim şirketleriyle yatırımcı sanayiciler arasında anlaşmazlıklara neden olduğuna dikkati çeken Kütükçü, "Düzenlemeyle yatırımcıyla yapı denetim şirketleri arasındaki ihtilafları çözecek önemli bir adım atılmış oldu. OSB'lerdeki yapıların denetimlerinde yapı denetim şirketlerine yüzde 75 gibi büyük bir oranda indirim yapma zorunluluğunda tavanın yüzde 50'ye çekilmesi memnuniyet verici." değerlendirmesinde bulundu.
Kütükçü, düzenlemede emeği geçenlere teşekkür etti.

OSB, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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