"Sanayici ve Mezun Buluşması Paneli" Düzenlendi

Panele Rektörümüz Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Hasan Gül, BATSO Başkanı Abdulkadir Demir, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hıfzullah Özoğul, Dicle Kalkınma Ajansı Temsilcileri, Sanayiciler ve öğrenciler katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Aydın Durmuş, Mili Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk Batman'da yaptığı toplantıda kendisini dinlerken çok heyecanlanmıştım. Sayın Bakanımız sanat okullarının canlandırılması ile ilgili bir projeden bahsediyordu. Sanat okullarımızın canlanması demek, sanayimizin kalkınması demektir. Sanayide yıllardır sıkıntısını çektiğimiz ara eleman sorunun çözümlenmesi demektir. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize sanayi bölgelerinde meslek liselerinin açılması önemli bir adım olmuştu. Şimdi de yükseköğretim kurumlarının organize sanayide açılması noktasındayız. Batman Üniversitesi olarak bu işim ehemmiyetini bildiğimizden Beşiri Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu'nu kurduk. Şu anda fiziki gerçekleşmesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biz Beşiri OSB Meslek Yüksekokulumuzun bölümlerini sanayicilerimizin ihtiyaçlarına göre şekillendireceğiz. Eğer kaynakçı lazım ise onlara kaynakçı yetiştireceğiz. Eğer desinatör lazım ise onlara desinatör yetiştireceğiz. Eğer enjeksiyon makinesini veya cnc makinesini kullanacak ara eleman lazımsa onları yetiştireceğiz. Yani sanayicilerimizin ihtiyacı olan ara elemanları, kalifiye elemanları yetiştireceğiz ve iş garantili yapacağız. Batman sanayisinin ve dolayısı ile Batman'ın kalkınması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Panelimizin hayırla vesile olmasını diliyor ve tüm katılımcılara hoş geldiniz diyorum." dedi.

Batman Üniversitesi Genel Sekreteri Adnan Selçuk Erginöz'ün moderatörlüğünde düzenlenen panele, OSB Yönetim Kurulu başkanı Hıfzullah Özoğul, Batso Başkanı Abdulkadir Demir, Balaban Makine'den Mustafa Balaban, Raudi Mobilya'dan Harun İpekyüz panelist olarak katıldı.

Sanayi, eğitim, ara elaman, kalkınma gibi konuların tartışıldığı panel, soru cevap bölümü ile son buldu.

Rektörümüz Prof. Dr. Aydın Durmuş, panelistlere üniversitemizi ziyaretleri anısına Üniversitemiz plaketini takdim etti.