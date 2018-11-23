Sanayiciden Çoruh Edaş'a Ziyaret

Giresun
2. Organize Sanayi Bölgesi
(OSB
) Müdürü Mete Bahadır Yılmaz
, Çoruh EDAŞ Giresun İl Müdürlüğünü ziyaret etti.
Çoruh EDAŞ İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yılmaz ve beraberindeki yönetim kurulu heyetinin, İl Müdürü Sedat Akkoyun ile görüşerek, Bulancak
ilçesine bağlı Pazarsuyu mevkinde yapımı devam eden OSB'de, yüksek ve alçak gerilim elektrik şebekesi çalışmalarını değerlendirildiği belirtildi.
OSB'de kurulu şirketlerin taleplerinin Çoruh EDAŞ açısından önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, "OSB'ye enerji verilebilmesi için gerekli test çalışmalarına en kısa sürede başlanılacak. Bölgeye tesis edilmesi planlanan yeni trafo merkezinden enerji alınabilecek şekilde elektrik altyapısı da hazır halde bekletilecektir." denildi.