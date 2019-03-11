Sanayiciler Almanya İçin Büyüme Tahminini Düşürdü

Almanya
'da sanayiciler, ülkeye ilişkin 2019 büyüme tahminini düşürdü.
Alman Sanayi Federasyonu'ndan (BDI) yapılan açıklamada, Alman ekonomisine yönelik 2019 büyüme tahmininin yüzde 1,5'den yüzde 1,2'ye düşürüldüğü belirtildi.
BDI Başkanı Joachim Lang, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'da büyümenin dış nedenlerden dolayı hız kaybetmeye devam ettiğini aktararak, "Dış ticarette frenleme etkisi muhtemel. İhracatın yalnızca yüzde 1,5 artması bekleniyor." ifadesini kullandı.
Lang, İngiltere
veya ABD
ile dış ticaretteki aksaklıkların Alman ekonomisini olumsuz yönde etkileyebileceğine işaret ederek, iç tüketime yönelik görünümün artan istihdamla birlikte güçlü kaldığını, ülkede ekipman ve inşaat yatırımlarında artış beklediklerini kaydetti.
Güncel
Kaynak: AA