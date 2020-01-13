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Sanayiciler Buldan'da bitmeyen yolu sordu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde Buldan Belediyesi tarafından yapılması planlanan yol için hiçbir adım atılmayınca sanayi esnafı tepki gösterdi.

13.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:11Sanayiciler Buldan'da bitmeyen yolu sordu
DENİZLİ (İHA) – 'nin ilçesinde Buldan Belediyesi tarafından yapılması planlanan yol için hiçbir adım atılmayınca sanayi esnafı tepki gösterdi.

Buldan merkezi ile sanayi sitesini birleştirecek olan yol için Buldan Belediyesi 18 Temmuz'da çalışma başlattı. Ancak üzerinden 5 ay geçmesine rağmen yol aynı kalınca esnaf tepki gösterdi. Yolun içler acısı hali ise vatandaşların tepkisini çekiyor. Yolun tamamlanmadığını bilmeyen vatandaşlar da zor anlar yaşıyor. Yola giren ve bir daha çıkamayan sürücülerin yardımına yine vatandaşlar koşuyor.

Bir an önce yolun tamamlanmasını isteyen sanayi esnafı, "18 Temmuzda yapımına başlanan sanayi yolu kaderine terk edilmiş durumda. Yolun bu halini bilmeyen vatandaşlar gerek inişte, gerek çıkışta zorlanıyor. Yoldan geri dönmek zorunda kalıyorlar. Bataklığa girenleri çekici vasıtasıyla kurtarıyoruz. Bu yol perişan durumda. Eğer Buldan Belediyesi yapmayacaksa Denizli Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden yardım bekliyoruz. Sanayi esnafı olarak yolumuzun bir an önce yapılmasını istiyoruz" dediler. - DENİZLİ

Denizli, Buldan, Güncel

Kaynak: İHA

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