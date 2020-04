Sanayiciler, salça ve konservede tarımsal üretimin aksamaması için gerekli adımları atıyor

Kaynak: AA

Salça, Dondurulmuş ve Konserve Gıda Sanayicileri Derneği (SALKONDER) Başkanı Hakan Turan, tarımsal ürün yetiştirme ve hasat işlemlerinin aksamadan ve çiftçileri en rahat ettirecek şekilde sürmesi için gerekli adımların atıldığını bildirdi.Turan, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınının gıda üretimi açısından oldukça stratejik bir zamanda yayılım gösterdiğini kaydetti.Türkiye ekonomisinin en önemli sektörlerinin başında gelen tarımda çalışan çiftçilere, ekim, dikim ve sulamanın başladığı bu kritik günlerde çeşitli destekler sağlandığını dile getiren Turan, gıda tedarik zinciri açısından büyük önem taşıyan tarımsal ürün yetiştirme ve hasat işlemlerinin aksamadan ve çiftçileri de en rahat ettirecek şekilde sürmesi için gerekli adımların atıldığını belirtti.Turan, ürünleriyle insanların yeterli ve dengeli beslenmesine katkı sunan çiftçinin döktüğü alın terinin bu zorlu günlerde her zamankinden daha değerli olduğunu vurguladı.Çiftçinin ülke ekonomisine sağladığı katkının ve gösterdiği fedakarlığın sürdürülebilir olmasının önemine değinen Turan, "Biz de dernek olarak çiftçilerimizin özverili çalışmalarına destek olmaya her zamankinden daha fazla mesai harcıyoruz." ifadesini kullandı."Eksilen stoklar için ekim-dikim yapılması şart"Turan, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile sürekli irtibat halinde olduklarını, bakanlığın bu konuda son derece hassas bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:"Yaşanan gelişmeler sonrası hem yurt içi satışlar, hem de ihracat miktarlarında artış yaşandı. Sezona tüm şirketler minimum stokla gireceği için eksilen ürün stoklarının yerine konulabilmesi ve 2021 sezonuna kadar yetecek ürünlerin üretilip, tarımsal ürünlerin takvime uygun bir şekilde ekilmesi, sürdürülebilir bir tarım için elzem. Dernek olarak tüm çabamız bunun sağlanması ve çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını alabilmesi için."Turan, çiftçilerin tarımsal girdisi olan fide, gübre ve sulama hortumları için bağlantıları yaptıklarını, ege bölgesinde çiftçilere gübre dağıtımının tamamlandığını, fidelerin yüzde 75'inin teslim edildiğini ifade ettyi.Mevsimlik tarım işçisi tedariği ve işçi transferleri için Tarım ve Orman Bakanlığı önderliğinde gerekli genelgeler yayınlandığını aktaran Turan, bu sayede tarım için çok gerekli olan mevsimlik tarım işçisi tedariğinde de herhangi bir aksama beklemediklerini bildirdi."Hedef 2,5 milyon ton domates rekoltesine ulaşmak"SALKONDER Başkanı Turan, her yıl olduğu gibi bu yıl da fabrikalarda kışlık bakım faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini kaydederek, fabrikaların üretim için hazır olduğunu aktardı.Turan, "Bu yıl hedefimiz 2,5 milyon ton domates rekoltesine ulaşmak ve bu rekolteyi mevsiminde işleyerek hem ihracat hem iç piyasa talebine karşılık vermek." açıklamasında bulundu.Çalışanların salgından korunması ve üretimlerin aksaksız sürdürülebilmesi için çok ciddi tedbirler aldıklarını belirten turan, bu konuyla ilgili bilgiler verdi.Turan, "Sanayiciler olarak ekimi yapılan hammadde olarak sanayi tipi domatesi işletmelerimize alarak üretimlerimizde kullanmayı garanti ediyoruz. Her zaman olduğu gibi bu zor dönemde de çiftçi ve sanayici iş birliğine daha da önem vereceğimizin sözünü veriyoruz." ifadelerini kullandı.