Haberler » Güncel » Sanayicilere GES anlatıldı - Haber

Sanayicilere GES anlatıldı

Adana'da sanayicilere güneş enerji santralleri (GES) hakkında bilgi verildi.

21.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:48Sanayicilere GES anlatıldı
Adana'da sanayicilere güneş enerji santralleri (GES) hakkında bilgi verildi.
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, Adana Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, sektörü bilgilendirme yatırımcılara doğru bilgi vermek için her ilde bu tür programlar yaptıklarını, Adana'nın bu toplantının düzenlendiği 13. il olduğunu belirtti.
Sektörde isteyerek veya istemeyerek de olsa bir bilgi kirliliği olduğunu ifade eden Erkan, "Sektörün tüm unsurları, bileşenleri hakkında seminerde bilgi verilecek. Teknik bilgilerin yanı sıra sektör için finasman çözümleri anlatılacak." dedi.
Seminerde banka ve sektör temsilcileri tarafından katılımcılar GES, depolama, aktarma üniteleri, mevzuatlar ve finans konularında sunumlar yapıldı.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:40 Giresun'da kaçak silah imal eden baba ve oğlu yakalandı
20:38 Kilitli kaldığı evde düşerek yaralanan çocuğu komşuları kurtardı
20:38 Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız
20:35 Marmaris'te imar barışı talebi
20:34 Vali Erin muhtarları dinledi
20:06 Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
20:05 Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
19:24 Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak
19:04 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4 bin 635 personel alınacak
18:59 Bakan Akar: Bedelliye 20 bin 725 kişi başvurdu, 688 milyon bedel tahsis edildi
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
12:21 Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
00:50 Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya terör tepkisi: FETÖ dahil, tüm teröristler AP'de cirit atıyor
21.11.2019 20:40:31