Sanayicilerin 100 milyonlarca dolarlık ceza sorununu çözdü

Türkiye ile Güney Kore arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 2013 yılının Mayıs ayında imzalanmıştı. Hammadde ve nihai ürün ithal eden şirketler, anlaşma uyarınca bu tarihten itibaren Güney Kore menşeli malları düşük gümrük vergisi ile ithal ediyorlardı. Ancak Mayıs ayında Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Güney Kore'den ithalat yapan çeşitli firmalara menşe beyanı ve uyumsuzluk sebebiyle ek vergi ve cezalar kesilmeye başlandı.

İthal edilen eşyaların Güney Kore menşeli olduğu yönünde hiçbir tereddüt olmadığını belirten sanayiciler konu ile ilgili şikâyetlerini Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı'na (PAGEV) bildirdi. Konunun çözümü noktasında köprü görevi gören PAGEV, ilgili mercilerle iletişime geçerek çözüm önerilerini aktardı. Bu doğrultuda Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş ile yapılan mevzuat çalışmalarının ardından Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay'a firmalara yeterli süre verilerek menşe beyanlarının sonradan tamamlattırılması yönündeki öneri iletildi. Bakanlığın Sanayinin sorununu çözmek için yaptığı çalışmalarda PAGEV'in çözüm önerisi kabul gördü ve böylece firmalar ceza almaktan kurtuldu.

Bakanlıkça yayınlanan konu ile ilgili talimat yazısında; Güney Kore'den direkt Türkiye'ye nakledilen mallarda, eksik olan Menşe Beyanı belgelerinin firmalar tarafından Gümrük Müdürlüklerine ibrazı Gümrük İdaresince söz konusu menşe beyanlarının Güney Kore makamları nezdinde sonradan kontrolünün yapılması, sonradan kontrol sonucunun olumlu olması halinde gümrük vergilerinin kaldırılması/geri verilmesi, henüz tahsil edilmemiş ceza kararlarının ise iptal edilmesinin uygun bulunduğu belirtildi.

Altı ay gibi kısa bir sürede sorunu çözüme kavuşturan PAGEV, firmaları zora sokan 100 milyonlarca dolarlık ceza sorununu ortadan kaldırmış oldu.

Konu ile ilgili ilk günden bu yana yoğun mesai harcadıklarını belirten PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu şunları söyledi; "Toplamda 100 milyonlarca doları geçen gümrük cezalarına maruz kalan sanayicilerimiz, bizimle irtibata geçerek sorunlarının kamuya doğru bir şekilde aktarılarak çözüm üretilmesi noktasında destek istediler. Sanayicilerimizden gelen şikâyetler doğrultusunda konuyu yakın takibe aldık ve gündeme taşıdık. Altı aydır takip ettiğimiz bu süreçte, birçok kişi umudunu kaybetse de biz asla inancımızı kaybetmedik ve konunun peşini bırakmadık. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakan Yardımcımız Rıza Tuna Turagay, Gümrükler Genel Müdürümüz Mustafa Gümüş ve Bakanlığın konu ile ilgili tüm bürokratlarıyla yoğun temaslarda bulunduk. Televizyonlarda, gazetelerde, radyolarda kamuoyu oluşturma çalışmalarımız ile sorunu Türkiye gündemine taşıdık. Takipçisi olduğumuz her konuda olduğu gibi altı aylık mücadelemizde inancımızı hiç kaybetmedik ve kararlılıkla sonuca odaklandık."

Türkiye için umutsuzluğa kapılmadan, yapıcı bir şekilde mücadele ederek ve doğruları anlaşılır ve makul bir biçimde kamuya anlatarak sonuç alınacağını bir kez daha gösterdiklerini söyleyen Yavuz Eroğlu: "Neticede çözüm için ortaya koyduğumuz öneri Bakanlığımızca kabul gördü. Böylece ceza alan firmalarımızın evrakları Güney Kore makamlarınca sonradan kontrol yöntemi ile onaylanmak üzere ceza sorunu çözülmüş oldu. Ülkemiz adına çok olumlu bu gelişmenin bir parçası olmaktan çok mutluyuz. Bu vesileyle; Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'a, Bakan Yardımcımız Sayın Rıza Tuna Turagay'a, Gümrükler Genel Müdürümüz Sayın Mustafa Gümüş'e, Bakanlık bürokratlarımıza ve bu süreçte bizleri teknik bilgilerle destekleyen gümrük müşavirlerimize teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

Eroğlu son olarak; "PAGEV olarak Güney Kore Makamlarınca sonradan kontrol sürecinin hızlandırılması noktasında da hâlihazırda irtibatta olduğumuz Güney Koreli makamlarla işbirliğine devam edeceğiz" diyerek açıklamalarını bitirdi.