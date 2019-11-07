Haberler » Güncel » Sanayiciye asfalt hizmeti

Sanayiciye asfalt hizmeti

Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir Karşıyaka Yeni Sanayi Sitesi'nde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

07.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:03 Sanayiciye asfalt hizmeti
Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir Karşıyaka Yeni Sanayi Sitesi'nde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Yüreğir ilçesinde 110 dönüm arazi üzerine kurulu 450 iş yerinden oluşan Karşıyaka Yeni Sanayi Sitesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları ile daha sağlıklı ve daha modern üretim ortamına kavuşuyor.

Kışın çamur, yazın toz içinde çalışan sanayicilerin asfalt sorununu çözmek için harekete geçen Büyükşehir ekipleri, sanayi sitesinde faaliyet gösteren esnafın daha rahat üretim yapabilmesi amacıyla yolları asfaltlıyor.

Sanayi sitesi esnafı, asfaltlama çalışması için Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür etti. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Yüreğir, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:52   Balıkesir'de çıkan yangında 15 dönüm zeytinlik alan zarar gördü
01:51   AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Biz kuklacıları tanıyoruz"
01:32   Kayseri'de, minibüsün torpidosundan 30 bin tl çalınması kamerada
01:28   İLBANK'ın sermayesi 30 milyar liraya çıkarıldı
01:20   DHA YURT BÜLTENİ - 24
00:41   Ünlü ekonomi profesörü Daron Acemoğlu, Ali Babacan'ın yeni parti teklifini reddetti
00:18   Trabzon'da 30 büyükbaş hayvan, çiçek hastalığından telef oldu
23:43   Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu
23:28   Trump, ABD'li diplomatın eşinin ölümüne neden olduğu İngiliz gencin ailesine para teklif etmiş
23:27   Köpeğe işkence yapan kadına tepkiler çığ gibi büyüdü!
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı
12:42   Son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu
8.11.2019 02:04:29