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Sanayide korkutan yangın

Eskişehir Küçük Sanayi Sitesi'nde bir dükkanda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

12.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:21Sanayide korkutan yangın
Küçük Sanayi Sitesi'nde bir dükkanda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Demirkoy Sokak üzerinde araç tamiri üzerine hizmet veren bir işletmede henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın sonrasında kısa sürede dükkan dumanlar arasında kaldı. Yangına ilk olarak çevrede bulunan diğer esnaflar müdahale ederken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında maddi hasar meydana gelirken, dükkandan çıkan dumanlar sokağı kapladı.

Öte yandan, dükkandaki yangının büyüyerek yan işletmelere sıçramaması esnafa rahat bir nefes aldırdı. - ESKİŞEHİR

Emek Mahallesi, Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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