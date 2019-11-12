Haberler » Yerel » Sanayide korkutan yangın - Haber

Sanayide korkutan yangın

Sanayide korkutan yangınESKİŞEHİR - Eskişehir Küçük Sanayi Sitesi'nde bir dükkanda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

12.11.2019 19:09 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:10
Sanayide korkutan yangın
ESKİŞEHİR - Küçük Sanayi Sitesi'nde bir dükkanda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Demirkoy Sokak üzerinde araç tamiri üzerine hizmet veren bir işletmede henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın sonrasında kısa sürede dükkan dumanlar arasında kaldı. Yangına ilk olarak çevrede bulunan diğer esnaflar müdahale ederken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında maddi hasar meydana gelirken, dükkandan çıkan dumanlar sokağı kapladı.
Öte yandan, dükkandaki yangının büyüyerek yan işletmelere sıçramaması esnafa rahat bir nefes aldırdı.
Sanayide korkutan yangın

Emek Mahallesi, Eskişehir, Yerel

Kaynak: İHA


Son Dakika Yerel Haberleri
20:29 Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Tıraşçı, 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferansa katıldı
20:20 Muğla, uluslararası arıcılık ve çam balı kongresine hazırlanıyor
20:07 Kaymakam Avcı'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere bot dağıtımı
19:46 Bin 70 metreden çıkan şifa
19:09 Sanayide korkutan yangın
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
12.11.2019 20:46:39