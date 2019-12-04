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Sanayide korkutan yangın

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sanayide çıkan yangın korkuttu.

04.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:00Sanayide korkutan yangın
'nin ilçesinde sanayide çıkan yangın korkuttu. İçerisinde motor yağı, tiner gibi ürünlerin de bulunduğu hırdavatçıda çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı. Alevler diğer iş yerlerine sıçramadan söndürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Olay bu sabah saat 07.30 sıralarında Lüleburgaz Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayideki bir iş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Lüleburgaz İtfaiyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, polis ekipleri çevre güvenliği aldı. İçerisinde tiner ve motor yağı gibi çok sayıda ürünün bulunduğu belirlenen hırdavatçıda çıkan yangın ekipler tarafından güçlükle söndürüldü. Yangın yaklaşık 2 saatlik bir uğraş sonucu söndürülürken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına başladı. Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Lüleburgaz, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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