Sanayide Verimlilik İstatistikleri Açıklandı

11 Aralık 2018 Salı 11:19



11 Aralık 2018 Salı 11:19

Sanayide 2018 yılı üçüncü döneminde, çalışan kişi başına üretim yüzde 0,57 arttı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2018 yılı üçüncü dönem verimlilik istatistiklerini açıkladı. Buna göre; takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre (2017 yılı üçüncü dönemine göre) yüzde 0,57 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, 2018 yılı üçüncü döneminde, bir önceki döneme göre (2018 yılı ikinci dönemine göre) yüzde 0,06 azaldı.Çalışılan saat başına üretim yüzde 3,56 arttıTakvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre (2017 yılı üçüncü dönemine göre) yüzde 3,56 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, 2018 yılı üçüncü döneminde, bir önceki döneme göre (2018 yılı ikinci dönemine göre) yüzde 0,74 arttı.En fazla artış dayanıklı tüketim malında gerçekleştiMevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksi, 2018 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 5,94 ile dayanıklı tüketim malında gerçekleşti. - İSTANBUL