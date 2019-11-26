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"Sanayinin Çırakları Geleceğin Yıldızları" projesinin İzmir etabı yarın başlayacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Sanayinin Çırakları Geleceğin Yıldızları" projesinin İzmir etabı yarınki futbol müsabakalarıyla başlayacak.

26.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:28
Gençlik ve Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Sanayinin Çırakları Geleceğin Yıldızları" projesinin etabı yarınki futbol müsabakalarıyla başlayacak.
Proje dolayısıyla Atatürk Stadı Spor Kompleksi Faal Hakemleri Derneği Konferans Salonunda yapılan toplantıda konuşan İzmir Vali Yardımcısı Erhan Günay, başlangıcından sonuna kadar centilmence geçeceğine inandığı projeye yoğun katılımdan dolayı memnunluk duyduğunu kaydetti.
Çıraklığın ustalığa giden yolda ilk adım olduğunu belirten Günay, projeye katılanların mesleki hayatlarını sporla harmanlayarak mesleklerinde daha iyi noktaya geleceğini söyledi.
Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Nüammer Uslu da projenin amacının mesleki eğtim gören ve çırak olarak görev yapanları işlerinden uzaklaştırmak ve eğlenceli bir ortam hazırlamak olduğunu kaydetti.
Projeye katılanların birer parlayan yıldız olacağına yürekten inandığını bildiren Uslu, spor sayesinde daha sağlıklı bireyler yetişeceğini sözlerine ekledi.
Yarınki ön eleme müsabakalarıyla başlayacak turnuvanın final maçı 15 Aralık Pazar günü oynanacak.

Futbol, İzmir, Spor

Kaynak: AA

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