Haberler » Spor » 'Sanayinin Çırakları Geleceğin Yıldızları' projesi - Spor

"Sanayinin Çırakları Geleceğin Yıldızları" projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Sanayinin Çırakları Geleceğin Yıldızları" projesi, ilk iki takımın müsabakası ile başladı.

13.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:03
Gençlik ve Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Sanayinin Çırakları Geleceğin Yıldızları" projesi, ilk iki takımın müsabakası ile başladı.

Sümer Öğrenci Yurdu Halı Sahası'nda başlayan ilk maça Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak'ın vuruşu ile start verildi. Yüreğir Kültür Merkezinde açılış töreni ve malzeme dağıtımı yapılmasının ardından Sümer Öğrenci Yurdu Halı Sahası'nda 'Kuzey Yıldızı ile Mesleki Eğitim 2' arasında oynanan ilk müsabakada; Kuzey Yıldızı Takımının attığı 1 gole karşılık, Meslek Eğitim-2 takımı 13 gol atarak rakibine karşılık farklı bir şekilde mağlup oldu.

Turnuvanın ikinci maçında ise Aslanlar Takımı, Çıraklar Takımını 6-4 yenerek turnuvaya devam etme şansını yakaladı.

"Sanayinin çırakları Adana'nın yıldızları olacak"

Turnuvaya start veren Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, şunları söyledi:

"Öncelikle turnuvaya katılan Mesleki Eğitim gören ve sanayide çırak olarak çalışan tüm sporcu kardeşlerimi kutluyorum. Amacımız bu proje ile yapacağımız sportif faaliyetle gençlerimizi yorucu, meşakkatli çalışma programlarından bir nebze de olsa uzaklaştırmak ve onlara eğlenceli bir ortam hazırlamaktır. Proje sonunda da gençlerimizin Adana'mızın birer parlayan yıldızı olacaklarına ve birçok alanda bizleri gururlandıracaklarına inancım tamdır."

Turnuvanın ikinci günü saat 17.30'da Mobilya- Yıldızlar adlı takımlar ile ikinci maç saat 18.30'da Mavi Cephe ile Gençlik Takım arasında yapılacak maçlarla devam edecek. - ADANA

Adana, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
12:12 Türkiye-İzlanda milli maçına doğru
12:05 Kepez'de Futbol Şöleni heyecanı
12:03 Salihli Belediyespor'da Yıldızspor mesaisi
12:03 Denizlispor'da Taner Atilla istifa etti
12:03 Milli basketbolcu Merve Aydın, Fransa'da oynamanın mutluluğunu yaşıyor
10:32 Galatasaray'dan Fransa'ya Onyekuru çıkarması
09:55 Beşiktaş'ta Oğuzhan, Lens ve Roco ile yollar ayrılıyor
09:48 Fenerbahçe eski Teknik Direktörü Pereira'ya 8 ay hapis cezası
08:43 MHK, Özgür Yankaya ve Hakan Ceylan'ın sözleşmesini feshedecek
18:14 Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 12:12:34