Sancak Caddesi Yeniden Araç Trafiğine Açılacak

Kahramankazan
'da Sancak Caddesi'nin araç trafiğine açılacağı bildirildi.
Kahramankazan Belediyesi ekipleri, 2005 yılında araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılan Sancak Caddesi'nin yeniden araç trafiğine açılması için çalışmalara başladı.
Satıkadın Mahallesi'nde yer alan ve araç trafiğine kapatılan caddenin eski haline getirilmesi için belediye tarafından çalışma yürütülüyor.
Yaklaşık 150 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğindeki Sancak Caddesi'nin zemini klinker tuğlayla donatılmış, kent mobilyaları yerleştirilerek, çevre düzenlemesi yapılmıştı.
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk
, caddenin vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda araç trafiğine kapatıldığını belirterek, "Yine vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda caddenin yeniden araç trafiğine açılması için çalışmalar başlatıldı. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını hedefliyoruz. Her şey vatandaşımızın, esnafımızın konforu ve mutluluğu için. Kahramankazan'ı birlikte karar alıp, birlikte yönetiyoruz." ifadesini kullandı.
Kahramankazan, Güncel
Kaynak: AA