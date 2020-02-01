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Sancaklı öğrenciler, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

NOVI Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'daki Camil Sijaric İlköğretim Okulu öğrencileri, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

01.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:18Sancaklı öğrenciler, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı
NOVI Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'daki Camil Sijaric İlköğretim Okulu öğrencileri, ve 'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) inşaatı ve donanımı gerçekleştirilen okulun, Türkiye'ye vefa borcunu ödemek amacıyla başlattığı kampanyaya öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Camil Sijaric İlköğretim Okulunun öğretmenlerinden Nermina Vejselovic, AA muhabirine, bu okulun iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin ürünü olduğunu söyleyerek, "Depremzedelere yardım etme fikri, bir vefa borcu olarak ortaya çıktı. Depremde evini ve yakınlarını kaybedenler için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kampanya sorumlularından Ognjen Djokovic, öğrencilerin öğle arasında yiyecek almak yerine harçlıklarını depremzedelere bağışladıklarını belirterek, "Deprem nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. Deprem haberini duyduğumda aklıma gelen ilk şey, anne babasını depremde kaybeden çocuklar ve evsiz kalanlar oldu. Onlara az da olsa yardım etmek istiyoruz." diye konuştu.
Diğer bir kampanya sorumlusu Lejla Prasovic de topladıkları yardımı daha önceden benzer bir kampanya düzenleyen Sırbistan Türkiye Mezunları Derneği (ASMAT - TUMED) aracılığıyla depremzedelere ulaştıracaklarını kaydetti.

Sırbistan Karadağ, Malatya, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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