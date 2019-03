Sancaklı Yörüklerinden Cumhur İttifakına Tam Destek

Kaynak: İHA

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, Sancaklı Yörükler Derneği yönetimi ve üyeleriyle bir araya geldi.Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Ömer Faruk Çelik, seçim çalışmaları kapsamında Sancaklı Yörükler Derneği Başkanı Ahmet Hulusi ve dernek üyeleriyle bir araya geldi."Allah bize böyle başkanlar nasip etsin"Dernek Başkanı Ahmet Hulusi, 5 yıldır Şehzadeler'e sayısız hizmeti kazandıran Belediye Başkanı Çelik'i ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade ettiği konuşmasında şunları söyledi: "Şuna hepimiz şahidiz ki; başkanımız binası bile olmayan bir belediyeye başkan seçildi ve sıfırdan bir belediye kurdu. Bunun için bile sonsuz bir teşekkürü hak ediyor. Biz merhametine, şefkatine, mütevaziliğine şahidiz. Allah bize böyle başkanlar nasip etsin. Birlik beraberliğimizi güçlendiren insanları başımıza baş eylesin. Biz yörüğüz, Türkmeniz. Vatanın bayrağın her zaman güvencesi olduk, olmaya da devam edeceğiz."Dernek Başkanı Hulusi'nin ardından dernek üyelerine hitap eden MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu da Cumhur İttifakının öneminden söz ederek ittifak adaylarına destek istedi. Her iki ilçe başkanı da, "Biz her şeyiyle Ömer Faruk Çelik'e kefiliz. Gönül rahatlığıyla oy verebilirsiniz." ifadelerini kullandı.Beş yılda gerçekleştirdikleri hizmetlerin ilk sırasında bir belediye kurmak geldiğini dile getiren Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi'nin hizmetlerinden söz etti. Başkan Çelik, "Sıfırdan 40 tane park yaptık. Yeşil alan miktarını 218 bin metrekareden 488 bin metrekareye çıkardık. Sıfırdan 65 tane çocuk parkı, 17 tane engelli çocuklarımız için engelsiz oyun parkını biz yaptık. Çok amaçlı salonlar, kültür evleri, düğün salonları, halı sahalar bir bir bizim tarafımızdan yapıldı. Şehzadeler'deki tüm okullarda izimiz var. Sıfırdan 3 tane okul yaptırabileceğimiz bütçeyi çocuklarımız daha iyi eğitim alsınlar diye okullarımızın şartlarını iyileştirmek için harcadık. Kreşimiz, Gençlik Merkezimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimi için hizmet veriyor. 10 bin aileyi Hoş Geldin Bebek projemiz kapsamında ziyaret ederek, ailelerimizin çocuk mutluluklarına ortak olduk. Şehzadeler'deki bütün camilerimizin bakım ve onarımlarını yaptık. Araç parkımıza 78 tane sıfırdan araç kazandırdık. Sosyal belediyeciliğin gereklerini, yerine getirdik. Halkla ilişkilerde marka bir belediye olduk. Kolay ulaşılabilir olduk. Manisa tarihinde bir rekorla 3 bin 650 kilometrenin üzerinde malzemeli ve malzemesiz ova yolu bakımı yaptık. Daha bilinçli çiftçilik yapılsın diye çiftçilerimiz için kurslar düzenledik, sertifikalar dağıttık. Çiftçilerimizin tarım fuarlarına ulaşımı için ücretsiz destek olduk. Arı kovanları dağıttık." şeklinde konuştu."Hizmetlerimizde insan ayırımı yapmadık"Şehzadeler Belediyesi'nde hizmet verirken insan ayrımı yapmadıklarını, kimseyi ötekileştirmediklerini kaydeden Başkan Çelik, "Bütün bu hizmetleri yaparken insan ayrımı yapmadık. Bize oy veren vermeyen ayrımı yapmadık. Bu şehirde yaşayan herkesi birinci sınıf vatandaş kabul ederek, hizmetkarları olduk. Kimseye tepeden bakmadık, kibir abidesi olmadık. Ulaşılmaz, erişilmez olmadık. Bizi kim aradıysa telefonunu açtık, açamadıysak sonradan geri dönüş yaptık. Bize bir davetiye geldiğinde bu insan AK Partili midir, MHP'li midir, CHP'li midir demedik, müsaitsek koştuk gittik. Bunun şahidi Allah'tır, bunun şahidi Şehzadeler halkıdır. Alnı ak, başı dik ve her hangi bir yanlışın içine girmemiş olmanın gönül rahatlığı ile her yere gidiyor, kampanya yürütüyoruz. Herkesin desteğini bekliyoruz. " dedi.Konuşmasına Cumhur İttifakı'nın öneminden söz ederek devam eden Başkan Çelik şunları söyledi: "Türkiye üzerine saldırıları arttığı bir dönemde MHP lideri, bilge adam Dr. Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir araya geldiler. Koltuk kaygısı ve siyasi hesaplardan uzak dediler ki; Türkiye'nin bekası, geleceği, birliği için bundan sonra birlikte hareket edeceğiz, seçimlere birlikte katılacağız. Şehzadeler ilçesinde bu kardeşiniz Cumhur İttifakının ortak adayı olarak gösterildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde Cumhur İttifakının ortak adayı Sayın Cengiz Ergün. Meclis listemiz de her iki partinin ortak adaylarından oluşuyor. Sizlerden Cumhur İttifakı'na destek istiyoruz. Cumhur İttifakı kadroları yerel yönetimlerde emin olunuz ki hizmet destanları yazacaktır." - MANİSA