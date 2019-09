Sancaktepe: 1-0

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Volkan Okur(xxx), Musa Murat Emre(xxx), Mustafa Onur Özgenç(xxx)

İNEGÖLSPOR: Şener Özcan(xxx), Gökhan Kurumuş(xx), Cengiz Ötkün(xx), Cumhur Yılmaztürk(xxx), Ahmet Hakan Şahin(xx)(Dk. 70 Abdullah Balıkuv x), Niyazi Batuhan Salman(xx)(Dk. 85 Ömer Faruk Çalışkan), Hacı Mustafa Karabulut(xx), Enes Bayır(xxx), Emre Öztürk(xxx), Ali Kemal Yükseker(xx)(Dk. 76 Muharrem Ozan Cengiz x), Yasin Görkem Arslan(xxx)

SANCAKTEPE F.K.: Emre Satılmış(x), Mehmet Abdullah Çoban(x), David Deniz Kılınç(x) (Dk. 67 Mert Örnek x), Melik Derin(x)(Dk. 76 Halil İbrahim Tuna x), Alaattin Hamza Ok(x), Can Erdem(x), Recep Burka Yılmaz(xx), Ogün Bayrak(x), Erhan Şentürk(x), Bilal Yıldırım(x), Oğuzhan Kayar(x) (Dk. 83 İrfan Akgün)

GOL: Dk. 61 (P) Batuhan Salman ( İnegölspor )

KIRMIZI KART: Dk. 90 Ogün Bayrak ( Sancaktepe )

SARI KARTLAR: Cumhur Yılmaztürk, Muharrem Ozan Cengiz, Abdullah Balıkuv (İnegölspor) - Melik Derin, Alaattin Hamza Ok, David Deniz Kılınç, Can Erdem, Mehmet Abdullah Çoban (Sancaktepe F.K.)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor evinde ağırladığı Sancaktepe F.K.'yı 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol 59'uncu dakikada Batuhan'ın penaltı vuruşuyla geldi.

3'üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında topla buluşan Cengiz'in ceza sahasının solundan vuruşu auta gitti.

47'nci dakikada gelişen inegölspor atağında Mustafa'nın ara pasında topla buluşan Batuhan'ın vuruşunda top az farkla auta gitti.

49'uncu dakikada gelişen İnegölspor atağından Ali Kemal'in pasında topla buluşan Batuhan, çalımlar girdiği ceza sahasında vuruşu kalecide kaldı.

59'uncu dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Batuhan, Recep tarafından düşürüldü. Kazanılan penaltı da topun başına geçen Batuhan'ın vuruşu golü getirdi: 1-0.

90'ıncı dakikada Ogün Bayrak, rakibine yaptığı sert müdahale sonrası hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Karşılaşma İnegölspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.