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Sancaktepe Belediye Başkanından Tosya Standına Ziyaret

İstanbul Maltepe'de düzenlenen 13. Kastamonu Tanıtım Günlerinde yerini alan Tosya Stantları ziyaretçi akınına uğruyor.

21.09.2019 09:18Sancaktepe Belediye Başkanından Tosya Standına Ziyaret
İstanbul Maltepe'de düzenlenen 13. Kastamonu Tanıtım Günlerinde yerini alan Tosya Stantları ziyaretçi akınına uğruyor. Tanıtım günlerinde Tosya stantlarını ziyaret edenler arasında Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de vardı.

Tosyalı olan Başkan Döğücü Tosya Stantlarını ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi alarak hemşehrileriyle bir süre sohbet etti. Tosya'nın yöresel ürünlerinin ve yemek kültürünün çok farklı olduğunun altını çizen Döğücü, Tosya'nın yöresel lezzetlerinin her damak zevkine hitap ettiğine vurgu yaptı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'ye teşekkür eden Tosyalı yöneticiler başta pirinç olmak üzere Tosya'nın yöresel ürünlerini takdim ettiler. - KASTAMONU

Sancaktepe Belediye, Kastamonu, Maltepe, Tosya, Güncel

Kaynak: İHA

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