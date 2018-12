Sancaktepe Belediyesi'nden Dünya Engelliler Günü etkinliği

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:47



Sancaktepe Belediyesi'nden Dünya Engelliler Günü etkinliğiBaşkan Erdem," Azmin ve inancın önünde hiçbir engelin kalmadığına hep beraber şahitlik yapıyoruz. Hayat bir mücadeledir. Mücadele eden kazanır"İSTANBUL - Sancaktepe Belediyesi, Dünya Engelliler Günü etkinleri kapsamında Samandıra Kültür Merkezi'nde bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı İsmail Erdem," Günler sadece simgesel. Hayat 365 gün. Bizde onun için diyoruz ki; 365 gün engelli kardeşlerimiz bizim kalbimizdedir" dedi. Samandıra Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Cemil Boz, Ak Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, Ak Parti İstanbul eski milletvekili Gürsoy Erol'un yanı sıra vatandaşlar katıldı. Program öncesinde Engelli Dinlenme Evi kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünleri sergisi açıldı. Programın açılışında konuşan Başkan Erdem," Azmin ve inancın önünde hiçbir engelin kalmadığına hep beraber şahitlik yapıyoruz. Hayat bir mücadeledir. Mücadele eden kazanır. Mücadeleden kaçan, korkak olanlar, iradesi zayıf olanlar, birazda tembel ve miskin olanlar kaybedenlerden oluyor. Mücadele edenler her zaman bir mesafe kaydediyor. Az önce izlediğim görüntüde yer alan sporcularımız bunun en iyi örneği" ifadelerini kullandı.Engelli Dinlenme Evinin önemini belirten Başkan Erdem," Sancaktepe Belediyesi olarak, kuruluşumuzdan bugüne kadar toplumun her kesimine farklı hizmetler taşıdık. Ancak EDEV projemizle engelli kardeşlerimizin günlük yaşamına, yaşantısına önemli katkılar verdiğimize inanıyoruz. Sancaktepe'de binlerce komşumuzla yıllardır beraberiz. EDEV'in gün içinde verdiği hizmet çok kıymetli olduğuna şahitlik yapıyoruz. Birçok engelli ailemiz, evlerinde olan engelli kardeşlerimizi imkan olsa EDEV'de misafir etmemizi istiyorlar. Günlük ortalama 15 engellimizi sabah evinden alarak misafir ediyoruz. İnancımız gereği, insan sevgisi gereği engelli kardeşlerimize bütün fedakarlıkları yaparak hizmet ediyorlar" diye konuştu.Engelli bireylerin senenin her günü hatırlanması gerektiğini vurgulayan Başkan Erdem," Dünya engelliler günü diyoruz. Ancak günler sadece simgesel olarak, senede bir gün gündeme geliyor. Ama 365 gün engelli kardeşlerimizin hatırlanması gerekir. Çünkü hayat 365 gün. Bizde onun için diyoruz ki; 365 gün engelli kardeşlerimiz bizim kalbimizdedir" diyerek günün anlam ve önemine dikkat çekti.Engelli Dinlenme Evinin, Sancaktepe sınırları içerisinde ikamet eden engelli bireylere ve ailelerine yönelik hizmet verdiği belirtildi. Evde bakım hizmetinden, ağız ve diş bakımına, psikolojik destekten medikal yardımına kadar birçok konuda EDEV'ni engelli bireylere ve ailelerine hizmet verdiği kaydedildi.