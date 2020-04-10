Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sancaktepe Belediyesi personelinden sağlık çalışanlarına jest

Sancaktepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde görev yapan eğitmen ve kursiyerler, insanların sağlığı için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla kendi elleriyle hazırladıkları el emeği göz nuru yemekleri Sancaktepe Şehit Prof. Dr.

10.04.2020 12:55 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:56
Sancaktepe Belediyesi personelinden sağlık çalışanlarına jest
Sancaktepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde görev yapan eğitmen ve kursiyerler, insanların sağlığı için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla kendi elleriyle hazırladıkları el emeği göz nuru yemekleri Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık personellerine ikram etti.

Sancaktepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde görev yapan eğitmen ve kursiyerler, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları için kendi elleriyle yemekler hazırladı. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü muhtarlar ile toplantı halinde olduğu için, telekonferans yolu ile Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Çelik ve Başhekim Doç. Dr. Nurettin Yiyit ile yaptığı görüşmede gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına minnet duygularını ifade ederek, "Belediyemizin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, salgınla mücadelede destan yazan sağlık ordumuza, el emeği göz nuru ürünler hazırlamışlar. İçine de bolca sevgi, saygı ve minnet koymuşlar. Hislerimize tercüman oldular, hepsine teşekkür ediyorum. Ayrıca geçirdiğimiz bu zorlu dönemde, gece-gündüz demeden büyük bir özveri ile hizmet eden değerli sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ediyor, aileleri ve sevdikleri ile mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum hepsine minnettarız. Hep Birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit ise vermiş olduğu destekleri her zaman kendilerine hissettiren Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü ve ekibine teşekkürlerini sunarak "Sayın Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şu anda toplantıda olmasından ötürü yanımızda olmasa da gönlünüzün her zaman bizimle olduğunu biliyoruz. Gönderilen yemekler kadar içinde yazılan mesajlarda muhteşem. Şu anda gönderilen yemekleri hem burada hem de sahada büyük bir özveri ile çalışan personelimize göndereceğiz. Bu jest bizim için ekstra bir moral oldu bu sebeple her daim gönülden desteğinizi bize hissettirdiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Sancaktepe, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Türk dünyasına ’Yeni döneme hazır olun’ mesajı verip Kutadgu Bilig’deki manidar cümleyi paylaştı Haberler
Türk dünyasına "Yeni döneme hazır olun" mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
53 milyon liralık çoban desteği 18.00’den sonra hesaplara yatacak Haberler
53 milyon liralık çoban desteği 18.00'den sonra hesaplara yatacak
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Haberler ›› Güncel ››Sancaktepe Belediyesi personelinden sağlık çalışanlarına jest - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:10: Sarıyer'de ibadete kapatılan caminin kapıları, hayır için ihtiyaç sahiplerine açıldı - Haber 15:10: TCDD'den ilaçlama uyarısı - Haber 15:09: FATİH'TE 11 BİN ADET SAHTE MASKE ELE GEÇİRİLDİ - Haber 15:09: Şahinbeyli tekvandocular evde çalışıyorlar - Haber 15:08: Şanlıurfa'da metruk ev çöktü: 2 kardeş yaralandı - Haber 14:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi - Haberler 13:15: Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler