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Sancaktepe Belediyesinden Elazığ'a yardım kampanyası

Sancaktepe Belediyesi, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlattı.

27.01.2020 12:04 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:09Sancaktepe Belediyesinden Elazığ'a yardım kampanyası
Belediyesi, ve 'da yaşanan depremin yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlattı.

Cumartesi günü başlatılan kampanya ile 24 saat boyunca ilçenin dört bir yanından belediye binası, Samandıra Merkez,Yenidoğan Merkez ve Sarıgazi Hacı Fitnat Camii önündeki çadırlarda toplanan 2 tır yardım malzemesi, AFAD koordinesinde Elazığ ve Malatya'ki depremzedelere ulaştırılmak üzere Sancaktepe'den yola çıktı. Sancaktepe halkının tek yürek olarak katıldığı yardım kampanyasında depremzedeler için battaniye, kışlık kıyafet, ısıtıcı, hazır gıdalar başta olmak üzere giysi ve yiyecek yardımı toplandı. - İSTANBUL

Sancaktepe, Malatya, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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