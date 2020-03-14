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Sancaktepe'de 3 kadın hırsız mahalle sakinlerinin korkulu rüyası oldu

İstanbul DHASancaktepe'de evlere giren 3 kadın hırsız mahalle sakinlerinin korkulu rüyası oldu.

14.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:56
Sancaktepe'de 3 kadın hırsız mahalle sakinlerinin korkulu rüyası oldu

İstanbul DHA

Sancaktepe 'de evlere giren 3 kadın hırsız mahalle sakinlerinin korkulu rüyası oldu.

Sancaktepe'de 3 kadın hırsız gündüz saatlerinde evlere girerek hırsızlık yapıyor. Son alarak  Demokrasi Caddesi Ovacık sokakta bir eve giren kadınlar buradan bilezik çalarak kaçtı. Kandıların oldukça rahat tavırlarla binaya girip ve çıkışları güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık 30 dakika binada kalan kadınlar hırsızlık sonrası hızla uzaklaştı. Evleri soyulan aile şikayetçi oldu. Kadınların Sancaktepe'de çok sayıda hırsızlık yaptığı kaydedildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Sancaktepe, İstanbul, Güncel

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