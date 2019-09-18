Haberler » 3. Sayfa » Haber

Sancaktepe'de 5 katlı apartmanda yangın paniği

Sancaktepe'de 5 katlı apartmanda yangın paniği İtfaiyenin çatıdaki yangına müdahalesi kameradaİSTANBUL - Sancaktepe'de 5 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı.

18.09.2019 10:21
Sancaktepe'de 5 katlı apartmanda yangın paniği
İtfaiyenin çatıdaki yangına müdahalesi kamerada
İSTANBUL - Sancaktepe'de 5 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye yangını kısa sürede kontrol altına alırken yangına müdahale edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Çağrı Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Sultanbeyli ve Yenidoğan İtfaiye grupları müdahale etti. Yangın nedeniyle binada maddi zarar olurken herhangi bir yaralanma olmadı. Yangın sebebiyle kısa süreliğine vatandaşlar arasında panik yaşanırken itfaiye kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü.
İtfaiyenin yangına müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde itfaiye ekipleri merdiven aracı ile çatıya ulaşıyor.
Sancaktepe'de 5 katlı apartmanda yangın paniği

Sancaktepe, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:20 Kamelyada ölü bulundu
12:20 Cezaevi firarisi 5 yıl sonra tatil dönüşü yakalandı
12:20 Kağıthane'de 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.
12:18 Tuzla'da polyester fabrikasında yangın
12:13 İstanbul'da devlet ormanlarına yapılan kaçak yapıların yıkımına başlandı
12:06 Antalya'da 92 yaşındaki kadına baltalı gasp
12:06 Kumarbazların derneğine polis operasyonu